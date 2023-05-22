https://ria.ru/20230522/obstrel-1873422962.html
Украинские войска выпустили 16 натовских снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили 16 натовских снарядов по Донецку - РИА Новости, 22.05.2023
Украинские войска выпустили 16 натовских снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще 16 снарядов калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:26
2023-05-22T14:26
2023-05-22T14:26
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 16 снарядов калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.00 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 13.00 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 14.00 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. Куйбышевский район также расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230521/obstrel-1873243923.html
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донецк
куйбышевский район
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили 16 натовских снарядов по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 16 натовских снарядов по районам Донецка