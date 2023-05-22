https://ria.ru/20230522/obmundirovanie-1873326742.html
Камчатские предприниматели купили обмундирование для штурмовиков-морпехов
Камчатские предприниматели купили обмундирование для штурмовиков-морпехов - РИА Новости, 22.05.2023
Камчатские предприниматели купили обмундирование для штурмовиков-морпехов
Предприниматели Камчатки купили обмундирование для штурмовиков-морпехов элитного батальона "Камчатка", сообщает пресс-служба регионального правительства в... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T09:42
2023-05-22T09:42
2023-05-22T09:43
надежные люди
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камчатский край
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попасная
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ЯКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Предприниматели Камчатки купили обмундирование для штурмовиков-морпехов элитного батальона "Камчатка", сообщает пресс-служба регионального правительства в Telegram. Кроме того, власти Камчатского края отметили, что профессионализм и героизм 40-й бригады морской пехоты во время взятия штурмом Попасной особо отметил руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. "Во время взятия Попасной с нами работала 40-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, которые действительно обалденные ребята, они работали с нами и штурмовали Попасную", - приводятся слова Пригожина.
https://ria.ru/20230410/bespilotnik-1870041660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, камчатский край, евгений пригожин, попасная, вооруженные силы рф
Надежные люди, Камчатка, Камчатский край, Евгений Пригожин, Попасная, Вооруженные силы РФ
Камчатские предприниматели купили обмундирование для штурмовиков-морпехов
Камчатские предприниматели купили обмундирование штурмовикам-морпехам элитного батальона