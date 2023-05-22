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Камчатские предприниматели купили обмундирование для штурмовиков-морпехов - РИА Новости, 22.05.2023
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09:42 22.05.2023 (обновлено: 09:43 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/obmundirovanie-1873326742.html
Камчатские предприниматели купили обмундирование для штурмовиков-морпехов
Камчатские предприниматели купили обмундирование для штурмовиков-морпехов - РИА Новости, 22.05.2023
Камчатские предприниматели купили обмундирование для штурмовиков-морпехов
Предприниматели Камчатки купили обмундирование для штурмовиков-морпехов элитного батальона "Камчатка", сообщает пресс-служба регионального правительства в... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T09:42
2023-05-22T09:43
надежные люди
камчатка
камчатский край
евгений пригожин
попасная
вооруженные силы рф
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ЯКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Предприниматели Камчатки купили обмундирование для штурмовиков-морпехов элитного батальона "Камчатка", сообщает пресс-служба регионального правительства в Telegram. Кроме того, власти Камчатского края отметили, что профессионализм и героизм 40-й бригады морской пехоты во время взятия штурмом Попасной особо отметил руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. "Во время взятия Попасной с нами работала 40-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, которые действительно обалденные ребята, они работали с нами и штурмовали Попасную", - приводятся слова Пригожина.
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камчатка, камчатский край, евгений пригожин, попасная, вооруженные силы рф
Надежные люди, Камчатка, Камчатский край, Евгений Пригожин, Попасная, Вооруженные силы РФ
Камчатские предприниматели купили обмундирование для штурмовиков-морпехов

Камчатские предприниматели купили обмундирование штурмовикам-морпехам элитного батальона

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Военная экипировка - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
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ЯКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Предприниматели Камчатки купили обмундирование для штурмовиков-морпехов элитного батальона "Камчатка", сообщает пресс-служба регионального правительства в Telegram.
«
"Камчатские предприниматели при участии фонда "Будущее Камчатки" приобрели 100 комплектов защитного обмундирования для штурмовиков-морпехов элитного батальона "Камчатка". Фонд создан при правительстве Камчатского края 24 января 2022 года", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, власти Камчатского края отметили, что профессионализм и героизм 40-й бригады морской пехоты во время взятия штурмом Попасной особо отметил руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин.
"Во время взятия Попасной с нами работала 40-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, которые действительно обалденные ребята, они работали с нами и штурмовали Попасную", - приводятся слова Пригожина.
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Надежные людиКамчаткаКамчатский крайЕвгений ПригожинПопаснаяВооруженные силы РФ
 
 
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