https://ria.ru/20230522/obmundirovanie-1873326742.html

Камчатские предприниматели купили обмундирование для штурмовиков-морпехов

Камчатские предприниматели купили обмундирование для штурмовиков-морпехов - РИА Новости, 22.05.2023

Камчатские предприниматели купили обмундирование для штурмовиков-морпехов

Предприниматели Камчатки купили обмундирование для штурмовиков-морпехов элитного батальона "Камчатка", сообщает пресс-служба регионального правительства в... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T09:42

2023-05-22T09:42

2023-05-22T09:43

надежные люди

камчатка

камчатский край

евгений пригожин

попасная

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873326084_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_531b9f27c58cd2d5ecd8fa3cae400fc5.jpg

ЯКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Предприниматели Камчатки купили обмундирование для штурмовиков-морпехов элитного батальона "Камчатка", сообщает пресс-служба регионального правительства в Telegram. Кроме того, власти Камчатского края отметили, что профессионализм и героизм 40-й бригады морской пехоты во время взятия штурмом Попасной особо отметил руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. "Во время взятия Попасной с нами работала 40-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, которые действительно обалденные ребята, они работали с нами и штурмовали Попасную", - приводятся слова Пригожина.

https://ria.ru/20230410/bespilotnik-1870041660.html

камчатка

камчатский край

попасная

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

камчатка, камчатский край, евгений пригожин, попасная, вооруженные силы рф