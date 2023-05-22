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Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды в понедельник - РИА Новости, 23.05.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
18:04 22.05.2023 (обновлено: 16:30 23.05.2023)
https://ria.ru/20230522/nepogoda-1873674775.html
Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды в понедельник
Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды в понедельник - РИА Новости, 23.05.2023
Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды в понедельник
Москвичей призвали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили из-за непогоды в понедельник, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-22T18:04
2023-05-23T16:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
комплекс городского хозяйства москвы
погода
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Москвичей призвали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили из-за непогоды в понедельник, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 22.00 в столице местами ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду. "Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении комплекса.
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городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы, Погода

Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды в понедельник

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГроза в Москве
Гроза в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Москвичей призвали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили из-за непогоды в понедельник, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что, согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 22.00 в столице местами ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду.
"Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении комплекса.
Российский флаг на речном трамвайчика Москва-1 - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Москвичам пообещали дождливую погоду в понедельник
22 мая, 08:00
 
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