https://ria.ru/20230522/nepogoda-1873674775.html

Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды в понедельник

Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды в понедельник - РИА Новости, 23.05.2023

Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды в понедельник

Москвичей призвали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили из-за непогоды в понедельник, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-22T18:04

2023-05-22T18:04

2023-05-23T16:30

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Москвичей призвали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили из-за непогоды в понедельник, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 22.00 в столице местами ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду. "Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении комплекса.

https://ria.ru/20230522/dozhd-1873314339.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы, погода