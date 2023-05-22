https://ria.ru/20230522/neft-1873490536.html

Путин поручил уточнить ценовые индикаторы на нефть

Путин поручил уточнить ценовые индикаторы на нефть - РИА Новости, 22.05.2023

Путин поручил уточнить ценовые индикаторы на нефть

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 30 июня уточнить ценовые индикаторы на нефть для налогообложения нефтяных компаний, соответствующее... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T19:37

2023-05-22T19:37

2023-05-22T19:38

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

цены на нефть

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 30 июня уточнить ценовые индикаторы на нефть для налогообложения нефтяных компаний, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: обеспечить уточнение существующих и установление дополнительных индикаторов, используемых при определении цены на нефть для налогообложения нефтегазовых компаний, в том числе в целях снижения размера скидки, применяемой к мировой цене на нефть. Срок - 30 июня 2023 года", - говорится в поручении. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20230517/indiya-1872297813.html

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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, цены на нефть