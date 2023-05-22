Замгенсека: НАТО придется обсуждать гарантии безопасности для Украины
Замгенсека НАТО заявил, что альянсу придется обсуждать гарантии безопасности для Украины
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. НАТО рано или поздно придется обсуждать гарантии безопасности для Украины, но пока непонятно, когда и как, заявил замгенсека организации Мирча Джоанэ, выступая на сессии парламентской ассамблеи НАТО в Люксембурге.
"Расширение НАТО – это политическое, а не техническое решение… В истории расширения НАТО от Турции и Греции до Испании и Португалии… Финляндии, а скоро и Швеции, всегда играла роль комбинация уровня реформ и готовности страны-кандидата с одной стороны, и политической готовности стран организации принять страну, - с другой. Мы, как политики, должны это признавать… Я знаю, что рано или поздно мы будем должны прийти к обсуждению гарантий безопасности для Украины. Я не хочу предвосхищать, когда и как… Я верю, что политика открытых дверей останется реальностью, и как только условия позволят, мы придем к такому разговору", - указал он.
Джоанэ также признал, что в настоящее время консенсуса по продвижению идеи членства Украины среди членов НАТО нет. Однако, по его словам, в ходе встречи глав МИД стран альянса в Осло в конце мая, а также не июльском саммите в Вильнюсе будет обсуждаться вопрос и приниматься решения по дальнейшему сближению.