https://ria.ru/20230522/nato-1873435712.html

Замгенсека: НАТО придется обсуждать гарантии безопасности для Украины

Замгенсека: НАТО придется обсуждать гарантии безопасности для Украины - РИА Новости, 22.05.2023

Замгенсека: НАТО придется обсуждать гарантии безопасности для Украины

НАТО рано или поздно придется обсуждать гарантии безопасности для Украины, но пока непонятно, когда и как, заявил замгенсека организации Мирча Джоанэ, выступая... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T15:25

2023-05-22T15:25

2023-05-22T15:25

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БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. НАТО рано или поздно придется обсуждать гарантии безопасности для Украины, но пока непонятно, когда и как, заявил замгенсека организации Мирча Джоанэ, выступая на сессии парламентской ассамблеи НАТО в Люксембурге. "Расширение НАТО – это политическое, а не техническое решение… В истории расширения НАТО от Турции и Греции до Испании и Португалии… Финляндии, а скоро и Швеции, всегда играла роль комбинация уровня реформ и готовности страны-кандидата с одной стороны, и политической готовности стран организации принять страну, - с другой. Мы, как политики, должны это признавать… Я знаю, что рано или поздно мы будем должны прийти к обсуждению гарантий безопасности для Украины. Я не хочу предвосхищать, когда и как… Я верю, что политика открытых дверей останется реальностью, и как только условия позволят, мы придем к такому разговору", - указал он. Джоанэ также признал, что в настоящее время консенсуса по продвижению идеи членства Украины среди членов НАТО нет. Однако, по его словам, в ходе встречи глав МИД стран альянса в Осло в конце мая, а также не июльском саммите в Вильнюсе будет обсуждаться вопрос и приниматься решения по дальнейшему сближению.

https://ria.ru/20230522/sovet-1873413332.html

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, люксембург (округ), турция, нато