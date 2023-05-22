Гладков: большая часть населения покинула приграничные белгородские села
Гладков: большая часть населения покинула приграничные белгородские села, куда вошла ДРГ
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Большая часть населения приграничных сел и районного центра Грайворонского округа, в который вошла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), покинула территорию, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее в понедельник он информировал, что украинская ДРГ зашла на территорию указанного округа, военные и силовики принимают все меры для ее ликвидации. С того же дня в Белгородской области введен режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения.
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"Завершаем подомовой обход сейчас приграничных сел и самого Грайворона. Большая часть населения покинула территорию. У кого нет возможности — помогаем на своем транспорте, у кого есть возможность — покидает на личном транспорте", — сказал Гладков в прямом эфире.
Утром несколько населенных пунктов Грайворонского округа подверглись обстрелу украинских военных, который продолжался несколько часов. В результате обстрела села Глотово Грайворонского округа в районную больницу попали мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина - в состоянии средней тяжести. После обстрела города Грайворон двое мужчин и одна женщина госпитализированы с осколочными ранениями, в состоянии средней степени тяжести. Детский сад в селе Замостье Грайворонского округа загорелся после попадания снаряда, пострадала женщина, медики оказали ей помощь на месте.