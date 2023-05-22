https://ria.ru/20230522/naselenie-1873485809.html

Гладков: большая часть населения покинула приграничные белгородские села

Гладков: большая часть населения покинула приграничные белгородские села - РИА Новости, 22.05.2023

Гладков: большая часть населения покинула приграничные белгородские села

Большая часть населения приграничных сел и районного центра Грайворонского округа, в который вошла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), покинула... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T19:08

2023-05-22T19:08

2023-05-22T19:24

россия

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

грайворон

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ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Большая часть населения приграничных сел и районного центра Грайворонского округа, в который вошла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), покинула территорию, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее в понедельник он информировал, что украинская ДРГ зашла на территорию указанного округа, военные и силовики принимают все меры для ее ликвидации. С того же дня в Белгородской области введен режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения.Утром несколько населенных пунктов Грайворонского округа подверглись обстрелу украинских военных, который продолжался несколько часов. В результате обстрела села Глотово Грайворонского округа в районную больницу попали мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина - в состоянии средней тяжести. После обстрела города Грайворон двое мужчин и одна женщина госпитализированы с осколочными ранениями, в состоянии средней степени тяжести. Детский сад в селе Замостье Грайворонского округа загорелся после попадания снаряда, пострадала женщина, медики оказали ей помощь на месте.

https://ria.ru/20230522/zvonki-1873486430.html

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Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, грайворон