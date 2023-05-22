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Несколько стран нарушили обязательства по оружейным контрактам с Россией - РИА Новости, 22.05.2023
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12:16 22.05.2023 (обновлено: 12:59 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/narusheniya-1873381475.html
Несколько стран нарушили обязательства по оружейным контрактам с Россией
Несколько стран нарушили обязательства по оружейным контрактам с Россией - РИА Новости, 22.05.2023
Несколько стран нарушили обязательства по оружейным контрактам с Россией
Несколько стран нарушили обязательства по оружейным контрактам с Россией, заявил журналистам гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T12:16
2023-05-22T12:59
россия
александр михеев
рособоронэкспорт
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Несколько стран нарушили обязательства по оружейным контрактам с Россией, заявил журналистам гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. По его словам, оружейные контракты основаны на межправительственных соглашениях, но без взаимного доверия нормальное сотрудничество вряд ли возможно. "Когда нет уверенности в том, что партнер в выгодных для него условиях не нарушит взятые на себя обязательства, договоренностей быть уже не может. К сожалению, мы столкнулись с рядом подобных негативных примеров в последнее время", — сказал Михеев. Другими важными принципами военно-технического сотрудничества глава "Рособоронэкспорта" назвал взаимовыгодность и внимание к каждому партнеру. "Сегодня у нас любой заказчик является стратегически важным. Для нас не имеет значения, это большая сделка, крупный заказ: мы боремся и всегда ценим обращение наших партнеров из любых стран, если они интересуются нашими разработками", — подчеркнул он.Как отметил Михеев, сейчас большим спросом на мировом оружейном рынке пользуются российские беспилотники, в том числе ударные "Орионы" и "Кубы", различные самолеты и вертолеты, зенитные ракетные системы, танки, артиллерийские орудия, средства РЭБ, стрелковое оружие и другие виды вооружений.
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россия, александр михеев, рособоронэкспорт
Россия, Александр Михеев, Рособоронэкспорт
Несколько стран нарушили обязательства по оружейным контрактам с Россией

"Рособоронэкспорт": несколько стран нарушили гарантии по оружейным контрактам с Россией

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДобровольцы стреляют из автоматов Калашникова
Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Несколько стран нарушили обязательства по оружейным контрактам с Россией, заявил журналистам гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
По его словам, оружейные контракты основаны на межправительственных соглашениях, но без взаимного доверия нормальное сотрудничество вряд ли возможно.
"Когда нет уверенности в том, что партнер в выгодных для него условиях не нарушит взятые на себя обязательства, договоренностей быть уже не может. К сожалению, мы столкнулись с рядом подобных негативных примеров в последнее время", — сказал Михеев.
Другими важными принципами военно-технического сотрудничества глава "Рособоронэкспорта" назвал взаимовыгодность и внимание к каждому партнеру.
"Сегодня у нас любой заказчик является стратегически важным. Для нас не имеет значения, это большая сделка, крупный заказ: мы боремся и всегда ценим обращение наших партнеров из любых стран, если они интересуются нашими разработками", — подчеркнул он.
Как отметил Михеев, сейчас большим спросом на мировом оружейном рынке пользуются российские беспилотники, в том числе ударные "Орионы" и "Кубы", различные самолеты и вертолеты, зенитные ракетные системы, танки, артиллерийские орудия, средства РЭБ, стрелковое оружие и другие виды вооружений.
Пулеметная лента во время работы зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
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