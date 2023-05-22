https://ria.ru/20230522/narusheniya-1873381475.html

Несколько стран нарушили обязательства по оружейным контрактам с Россией

Несколько стран нарушили обязательства по оружейным контрактам с Россией - РИА Новости, 22.05.2023

Несколько стран нарушили обязательства по оружейным контрактам с Россией

Несколько стран нарушили обязательства по оружейным контрактам с Россией, заявил журналистам гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T12:16

2023-05-22T12:16

2023-05-22T12:59

россия

александр михеев

рособоронэкспорт

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Несколько стран нарушили обязательства по оружейным контрактам с Россией, заявил журналистам гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. По его словам, оружейные контракты основаны на межправительственных соглашениях, но без взаимного доверия нормальное сотрудничество вряд ли возможно. "Когда нет уверенности в том, что партнер в выгодных для него условиях не нарушит взятые на себя обязательства, договоренностей быть уже не может. К сожалению, мы столкнулись с рядом подобных негативных примеров в последнее время", — сказал Михеев. Другими важными принципами военно-технического сотрудничества глава "Рособоронэкспорта" назвал взаимовыгодность и внимание к каждому партнеру. "Сегодня у нас любой заказчик является стратегически важным. Для нас не имеет значения, это большая сделка, крупный заказ: мы боремся и всегда ценим обращение наших партнеров из любых стран, если они интересуются нашими разработками", — подчеркнул он.Как отметил Михеев, сейчас большим спросом на мировом оружейном рынке пользуются российские беспилотники, в том числе ударные "Орионы" и "Кубы", различные самолеты и вертолеты, зенитные ракетные системы, танки, артиллерийские орудия, средства РЭБ, стрелковое оружие и другие виды вооружений.

https://ria.ru/20230522/oruzhie-1873380086.html

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россия, александр михеев, рособоронэкспорт