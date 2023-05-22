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В Самарской области СК возбудил дело после нападения на супругов

В Самарской области СК возбудил дело после нападения на супругов - РИА Новости, 22.05.2023

В Самарской области СК возбудил дело после нападения на супругов

Следователи возбудили уголовное дело после нападения группы мужчин на супругов в городе Тольятти Самарской области, сообщается в телеграм-канале регионального... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T18:52

2023-05-22T18:52

2023-05-22T18:53

происшествия

россия

самарская область

тольятти

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после нападения группы мужчин на супругов в городе Тольятти Самарской области, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ. "По поручению председателя Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкина по результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство" и статье 119 УК РФ "Угроза убийством". По версии следствия, 17 мая 2023 года несколько граждан, находясь у одного из домов по улице Жилина в Центральном районе города Тольятти, нанесли множественные удары руками и ногами местному жителю и его жене, причинив телесные повреждения. После этого один из подозреваемых, направив в сторону потерпевшего осколок стеклянной бутылки, угрожал ему убийством", - говорится в сообщении. Ранее в телеграм-канале "Типичный Тольятти | Новости" было размещено сообщение, что на улице Жилина Lada Priora покатилась и задела впереди стоящий Citroen, за хозяйку которого вступился "мужчина в зеленом". На опубликованном видео запечатлено, как в ходе потасовки во дворе дома один из мужчин в белой футболке наносит удар женщине, от которого та падает возле машины, а затем вместе с еще одним участником конфликта гонится за другим мужчиной в зеленой футболке. В областном главке МВД ранее сообщили журналистам, что конфликт между соседями вечером 17 мая произошел из-за незначительного ДТП во дворе дома, в ходе конфликта родственник владелицы одной из машин получил травмы и обратился в больницу. Все участники конфликта были установлены, двоих из них доставили в отдел и составили административные протоколы.

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самарская область

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происшествия, россия, самарская область, тольятти, следственный комитет россии (ск рф)