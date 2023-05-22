https://ria.ru/20230522/napadenie-1873437890.html

В Удмуртии пациент с шизофренией напал с ножом на медбрата

В Удмуртии пациент с шизофренией напал с ножом на медбрата - РИА Новости, 22.05.2023

В Удмуртии пациент с шизофренией напал с ножом на медбрата

Пациент, страдающий шизофренией, напал с ножом на сотрудника скорой помощи, который пытался доставить его в психиатрическую больницу Ижевска, сообщила... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T15:37

2023-05-22T15:37

2023-05-22T15:37

происшествия

ижевск

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УФА, 22 мая - РИА Новости. Пациент, страдающий шизофренией, напал с ножом на сотрудника скорой помощи, который пытался доставить его в психиатрическую больницу Ижевска, сообщила вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук в своем Telegram-канале. По ее данным, бригада скорой помощи в составе трех человек из Ижевска выезжала в поселок Старое Михайловское для госпитализации больного с диагнозом "шизофрения". "Во время обслуживания 26-летний пациент ударил медбрата ножом в шею. С колото-резаной раной пострадавший медик 1977 года рождения доставлен в Первую республиканскую клиническую больницу. Он находится в средней степени тяжести, в данный момент идет операция", - написала Пинчук. Вице-премьер не уточнила, довезли ли сельчанина до психиатрической больницы.

https://ria.ru/20230415/delo-1865508459.html

ижевск

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происшествия, ижевск