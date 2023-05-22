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В Удмуртии пациент с шизофренией напал с ножом на медбрата
В Удмуртии пациент с шизофренией напал с ножом на медбрата - РИА Новости, 22.05.2023
В Удмуртии пациент с шизофренией напал с ножом на медбрата
Пациент, страдающий шизофренией, напал с ножом на сотрудника скорой помощи, который пытался доставить его в психиатрическую больницу Ижевска, сообщила... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T15:37
2023-05-22T15:37
2023-05-22T15:37
происшествия
ижевск
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УФА, 22 мая - РИА Новости. Пациент, страдающий шизофренией, напал с ножом на сотрудника скорой помощи, который пытался доставить его в психиатрическую больницу Ижевска, сообщила вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук в своем Telegram-канале. По ее данным, бригада скорой помощи в составе трех человек из Ижевска выезжала в поселок Старое Михайловское для госпитализации больного с диагнозом "шизофрения". "Во время обслуживания 26-летний пациент ударил медбрата ножом в шею. С колото-резаной раной пострадавший медик 1977 года рождения доставлен в Первую республиканскую клиническую больницу. Он находится в средней степени тяжести, в данный момент идет операция", - написала Пинчук. Вице-премьер не уточнила, довезли ли сельчанина до психиатрической больницы.
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происшествия, ижевск
В Удмуртии пациент с шизофренией напал с ножом на медбрата
В Удмуртии пациент с шизофренией ударил ножом медбрата скорой помощи
УФА, 22 мая - РИА Новости.
Пациент, страдающий шизофренией, напал с ножом на сотрудника скорой помощи, который пытался доставить его в психиатрическую больницу Ижевска, сообщила вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук в своем Telegram-канале
.
По ее данным, бригада скорой помощи в составе трех человек из Ижевска выезжала в поселок Старое Михайловское для госпитализации больного с диагнозом "шизофрения".
"Во время обслуживания 26-летний пациент ударил медбрата ножом в шею. С колото-резаной раной пострадавший медик 1977 года рождения доставлен в Первую республиканскую клиническую больницу. Он находится в средней степени тяжести, в данный момент идет операция", - написала Пинчук.
Вице-премьер не уточнила, довезли ли сельчанина до психиатрической больницы.
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