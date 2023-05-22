Рейтинг@Mail.ru
На юге Москвы пьяный мужчина ранил ножом четырех человек - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/napadenie-1873372454.html
На юге Москвы пьяный мужчина ранил ножом четырех человек
На юге Москвы пьяный мужчина ранил ножом четырех человек - РИА Новости, 22.05.2023
На юге Москвы пьяный мужчина ранил ножом четырех человек
Мужчина с признаками опьянения напал с ножом на четырех человек на юге Москвы, пострадавшие в больнице, злоумышленника поймала полиция, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T11:47
2023-05-22T11:47
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мужчина с признаками опьянения напал с ножом на четырех человек на юге Москвы, пострадавшие в больнице, злоумышленника поймала полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По словам собеседника агентства, накануне в полицию поступило сообщение о "нанесении неизвестным злоумышленником ножевых ранений нескольким мужчинам на Липецкой улице". Четырех пострадавших доставили в больницу. Представитель пресс-службы отметил, что возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве (213 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (111 УК РФ). Полицейские разбираются в обстоятельствах ЧП, добавил он.
https://ria.ru/20230516/shkolnik-1872209697.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
На юге Москвы пьяный мужчина ранил ножом четырех человек

Пьяный москвич с ножом ранил четырех мужчин на Липецкой улице на юге столицы

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мужчина с признаками опьянения напал с ножом на четырех человек на юге Москвы, пострадавшие в больнице, злоумышленника поймала полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По словам собеседника агентства, накануне в полицию поступило сообщение о "нанесении неизвестным злоумышленником ножевых ранений нескольким мужчинам на Липецкой улице". Четырех пострадавших доставили в больницу.
«
"По горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 35-летний житель Москвы, имевший внешние признаки опьянения. На месте происшествия был обнаружен и изъят предмет, похожий на нож, который направлен на экспертизу", - сказал он.
Представитель пресс-службы отметил, что возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве (213 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (111 УК РФ).
Полицейские разбираются в обстоятельствах ЧП, добавил он.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
В Ярославской области ищут мужчину, угрожавшего школьнику ножом
16 мая, 17:16
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала