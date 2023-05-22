https://ria.ru/20230522/napadenie-1873372454.html

На юге Москвы пьяный мужчина ранил ножом четырех человек

На юге Москвы пьяный мужчина ранил ножом четырех человек - РИА Новости, 22.05.2023

На юге Москвы пьяный мужчина ранил ножом четырех человек

Мужчина с признаками опьянения напал с ножом на четырех человек на юге Москвы, пострадавшие в больнице, злоумышленника поймала полиция, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T11:47

2023-05-22T11:47

2023-05-22T11:47

происшествия

москва

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мужчина с признаками опьянения напал с ножом на четырех человек на юге Москвы, пострадавшие в больнице, злоумышленника поймала полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По словам собеседника агентства, накануне в полицию поступило сообщение о "нанесении неизвестным злоумышленником ножевых ранений нескольким мужчинам на Липецкой улице". Четырех пострадавших доставили в больницу. Представитель пресс-службы отметил, что возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве (213 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (111 УК РФ). Полицейские разбираются в обстоятельствах ЧП, добавил он.

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москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва