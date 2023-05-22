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На юге Москвы пьяный мужчина ранил ножом четырех человек
На юге Москвы пьяный мужчина ранил ножом четырех человек - РИА Новости, 22.05.2023
На юге Москвы пьяный мужчина ранил ножом четырех человек
Мужчина с признаками опьянения напал с ножом на четырех человек на юге Москвы, пострадавшие в больнице, злоумышленника поймала полиция, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T11:47
2023-05-22T11:47
2023-05-22T11:47
происшествия
москва
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мужчина с признаками опьянения напал с ножом на четырех человек на юге Москвы, пострадавшие в больнице, злоумышленника поймала полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По словам собеседника агентства, накануне в полицию поступило сообщение о "нанесении неизвестным злоумышленником ножевых ранений нескольким мужчинам на Липецкой улице". Четырех пострадавших доставили в больницу. Представитель пресс-службы отметил, что возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве (213 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (111 УК РФ). Полицейские разбираются в обстоятельствах ЧП, добавил он.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
На юге Москвы пьяный мужчина ранил ножом четырех человек
Пьяный москвич с ножом ранил четырех мужчин на Липецкой улице на юге столицы
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мужчина с признаками опьянения напал с ножом на четырех человек на юге Москвы, пострадавшие в больнице, злоумышленника поймала полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По словам собеседника агентства, накануне в полицию поступило сообщение о "нанесении неизвестным злоумышленником ножевых ранений нескольким мужчинам на Липецкой улице". Четырех пострадавших доставили в больницу.
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"По горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 35-летний житель Москвы, имевший внешние признаки опьянения. На месте происшествия был обнаружен и изъят предмет, похожий на нож, который направлен на экспертизу", - сказал он.
Представитель пресс-службы отметил, что возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве (213 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (111 УК РФ).
Полицейские разбираются в обстоятельствах ЧП, добавил он.
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