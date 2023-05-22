Путин во вторник в Кремле вручит государственные награды
Путин во вторник в Кремле вручит госнаграды в области культуры, космонавтики, образования
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник в Екатерининском зале Кремля вручит государственные награды в области культуры, космонавтики, образования и ряда других сфер, сообщает пресс-служба Кремля.
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"Двадцать третьего мая в Екатерининском зале Кремля состоится церемония вручения президентом Российской Федерации государственных наград. Будет отмечена деятельность выдающихся россиян в области культуры, космонавтики, образования, а также ряда других сфер", - говорится в сообщении.