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Путин во вторник в Кремле вручит государственные награды - РИА Новости, 22.05.2023
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15:05 22.05.2023 (обновлено: 15:06 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/nagrazhdenie-1873432848.html
Путин во вторник в Кремле вручит государственные награды
Путин во вторник в Кремле вручит государственные награды - РИА Новости, 22.05.2023
Путин во вторник в Кремле вручит государственные награды
Президент России Владимир Путин во вторник в Екатерининском зале Кремля вручит государственные награды в области культуры, космонавтики, образования и ряда... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T15:05
2023-05-22T15:06
общество
москва
владимир путин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник в Екатерининском зале Кремля вручит государственные награды в области культуры, космонавтики, образования и ряда других сфер, сообщает пресс-служба Кремля.
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общество, москва, владимир путин
Общество, Москва, Владимир Путин
Путин во вторник в Кремле вручит государственные награды

Путин во вторник в Кремле вручит госнаграды в области культуры, космонавтики, образования

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник в Екатерининском зале Кремля вручит государственные награды в области культуры, космонавтики, образования и ряда других сфер, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"Двадцать третьего мая в Екатерининском зале Кремля состоится церемония вручения президентом Российской Федерации государственных наград. Будет отмечена деятельность выдающихся россиян в области культуры, космонавтики, образования, а также ряда других сфер", - говорится в сообщении.
 
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