https://ria.ru/20230522/nagrazhdenie-1873432848.html

Путин во вторник в Кремле вручит государственные награды

Путин во вторник в Кремле вручит государственные награды - РИА Новости, 22.05.2023

Путин во вторник в Кремле вручит государственные награды

Президент России Владимир Путин во вторник в Екатерининском зале Кремля вручит государственные награды в области культуры, космонавтики, образования и ряда... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T15:05

2023-05-22T15:05

2023-05-22T15:06

общество

москва

владимир путин

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник в Екатерининском зале Кремля вручит государственные награды в области культуры, космонавтики, образования и ряда других сфер, сообщает пресс-служба Кремля.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, владимир путин