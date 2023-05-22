https://ria.ru/20230522/naemniki-1873430939.html
На Херсонском направлении заметили итальянских наемников
На Херсонском направлении заметили итальянских наемников - РИА Новости, 22.05.2023
На Херсонском направлении заметили итальянских наемников
В подконтрольном украинским вооруженным формированиям Бериславском районе Херсонской области на правобережье Днепра, помимо украинской речи, все чаще в эфире... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:55
2023-05-22T14:55
2023-05-22T14:55
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
россия
италия
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 мая – РИА Новости. В подконтрольном украинским вооруженным формированиям Бериславском районе Херсонской области на правобережье Днепра, помимо украинской речи, все чаще в эфире стали звучать переговоры на итальянском языке, сообщил РИА Новости боец мотострелкового полка с позывным "Точка". "По перехвату радиоэфира были слышны голоса как на украинском, так и на итальянском языках. Итальянский язык не перепутаешь ни с каким другим языком", - сказал он. Боец отметил, что помимо иностранных наемников, на территории Берислава наблюдается скопление украинских националистов, там находятся 223-я и 126-я бригады теробороны ВСУ. "Попыток прорыва (на данном рубеже) не было, но противник ведёт беспокоящие обстрелы из минометов и, предположительно, судя по размеру воронок, из пушки "три топора" (155-миллиметровая американская гаубица М777)", - рассказал боец. Вместе с тем он отметил, что вероятность попыток прорыва на вверенном его подразделению рубеже существует, как и на других участках, но "российские воины готовы встретить противника огнём". "Пути выдвижения противника мы знаем, и они пристрелены. Будем ожидать их здесь, и я думаю, они не пройдут", - подытожил боец. Другой боец - командир роты с позывным "Шило" - сообщил РИА Новости, что его подразделение периодически также ведёт беспокоящие обстрелы позиций противника. "Беспокоящий огонь мы ведём не из всех видов крупнокалиберного оружия, есть у нас "козыри" в колоде, чтобы их встретить. <…> Чтобы противник не расслаблялся, чтобы знал, что мы здесь есть, что нам есть чем ответить, <…> и чтобы личный состав знал, как себя вести в той или иной экстремальной ситуации", - пояснил "Шило". По его словам, удары по позициям украинских войск в районе Берислава наносят также российские военные лётчики. "Сегодня наши крылатые пацаны, храни их Господь, молодцами отработали, прилетело туда бандеровцам, дымятся они до сих пор, земля им стекловатой, как говорится", - сказал "Шило".
https://ria.ru/20230508/naemniki-1870407486.html
https://ria.ru/20230504/naemnik-1869552039.html
https://ria.ru/20230426/naemnik-1867831227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, вооруженные силы украины, россия, италия, херсонская область , ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Италия, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР
На Херсонском направлении заметили итальянских наемников
Боец "Точка" сообщил, что среди наемников в ВСУ в Херсонской области появились итальянцы
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 мая – РИА Новости. В подконтрольном украинским вооруженным формированиям Бериславском районе Херсонской области на правобережье Днепра, помимо украинской речи, все чаще в эфире стали звучать переговоры на итальянском языке, сообщил РИА Новости боец мотострелкового полка с позывным "Точка".
"По перехвату радиоэфира были слышны голоса как на украинском, так и на итальянском языках. Итальянский язык не перепутаешь ни с каким другим языком", - сказал он. Боец отметил, что помимо иностранных наемников, на территории Берислава наблюдается скопление украинских националистов, там находятся 223-я и 126-я бригады теробороны ВСУ.
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"Попыток прорыва (на данном рубеже) не было, но противник ведёт беспокоящие обстрелы из минометов и, предположительно, судя по размеру воронок, из пушки "три топора" (155-миллиметровая американская гаубица М777)", - рассказал боец.
Вместе с тем он отметил, что вероятность попыток прорыва на вверенном его подразделению рубеже существует, как и на других участках, но "российские воины готовы встретить противника огнём".
"Пути выдвижения противника мы знаем, и они пристрелены. Будем ожидать их здесь, и я думаю, они не пройдут", - подытожил боец.
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Другой боец - командир роты с позывным "Шило" - сообщил РИА Новости, что его подразделение периодически также ведёт беспокоящие обстрелы позиций противника.
"Беспокоящий огонь мы ведём не из всех видов крупнокалиберного оружия, есть у нас "козыри" в колоде, чтобы их встретить. <…> Чтобы противник не расслаблялся, чтобы знал, что мы здесь есть, что нам есть чем ответить, <…> и чтобы личный состав знал, как себя вести в той или иной экстремальной ситуации", - пояснил "Шило".
По его словам, удары по позициям украинских войск в районе Берислава наносят также российские военные лётчики. "Сегодня наши крылатые пацаны, храни их Господь, молодцами отработали, прилетело туда бандеровцам, дымятся они до сих пор, земля им стекловатой, как говорится", - сказал "Шило".
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