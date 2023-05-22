https://ria.ru/20230522/muftiy-1873483672.html

Муфтий рассказал о взаимоотношениях в российской умме

Муфтий рассказал о взаимоотношениях в российской умме - РИА Новости, 22.05.2023

Муфтий рассказал о взаимоотношениях в российской умме

Среди руководителей духовных управлений мусульман России, равно как и между сотрудниками различных религиозных организаций разногласий нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T18:53

2023-05-22T18:53

2023-05-22T18:54

религия

россия

казань

равиль гайнутдин

талгат таджуддин

религия

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БОЛГАР, 22 мая – РИА Новости. Среди руководителей духовных управлений мусульман России, равно как и между сотрудниками различных религиозных организаций разногласий нет, сообщил РИА Новости в воскресенье первый зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов."Главы духовных управлений мусульман, как и рядовые сотрудники этих организаций, прихожане мечетей и приходов, которые причисляют себя к тем или иным исламским центрам и управлениям, никоим образом не враждуют между собой, как это хотят видеть наши неприятели. Между мусульманами могут быть горячие споры, изложение и отстаивание разных точек зрения и дискуссии, но никакой вражды между правоверными и официальными центрами, конечно, нет", - рассказал РИА Новости муфтий Дамир Мухетдинов.По словам религиозного деятеля, глава ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин на форуме религиозных деятелей в Казани и Болгаре встретился с Верховным муфтием РФ Талгатом Таджуддином и главой Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтием Альбиром Кргановым, муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным."Уважаемый Талгат Таджуддин, как всем известный ветхозаветный герой, ведет исламскую общину более сорока лет. Mуфтий Крганов провел переговоры с муфтием Гайнутдином. Есть постоянные контакты с муфтиятом Татарстана. Поэтому утверждения о том, что духовные управления мусульман находятся между собой чуть ли в состоянии конфликта или "тихой войны", абсолютно беспочвенны. Это говорят те, кто желает дестабилизации в нашем обществе", - заключил Мухетдинов.

https://ria.ru/20230322/post-1859742583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, казань, равиль гайнутдин, талгат таджуддин, религия