https://ria.ru/20230522/muftiy-1873483672.html
Муфтий рассказал о взаимоотношениях в российской умме
Муфтий рассказал о взаимоотношениях в российской умме - РИА Новости, 22.05.2023
Муфтий рассказал о взаимоотношениях в российской умме
Среди руководителей духовных управлений мусульман России, равно как и между сотрудниками различных религиозных организаций разногласий нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T18:53
2023-05-22T18:53
2023-05-22T18:54
религия
россия
казань
равиль гайнутдин
талгат таджуддин
религия
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БОЛГАР, 22 мая – РИА Новости. Среди руководителей духовных управлений мусульман России, равно как и между сотрудниками различных религиозных организаций разногласий нет, сообщил РИА Новости в воскресенье первый зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов."Главы духовных управлений мусульман, как и рядовые сотрудники этих организаций, прихожане мечетей и приходов, которые причисляют себя к тем или иным исламским центрам и управлениям, никоим образом не враждуют между собой, как это хотят видеть наши неприятели. Между мусульманами могут быть горячие споры, изложение и отстаивание разных точек зрения и дискуссии, но никакой вражды между правоверными и официальными центрами, конечно, нет", - рассказал РИА Новости муфтий Дамир Мухетдинов.По словам религиозного деятеля, глава ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин на форуме религиозных деятелей в Казани и Болгаре встретился с Верховным муфтием РФ Талгатом Таджуддином и главой Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтием Альбиром Кргановым, муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным."Уважаемый Талгат Таджуддин, как всем известный ветхозаветный герой, ведет исламскую общину более сорока лет. Mуфтий Крганов провел переговоры с муфтием Гайнутдином. Есть постоянные контакты с муфтиятом Татарстана. Поэтому утверждения о том, что духовные управления мусульман находятся между собой чуть ли в состоянии конфликта или "тихой войны", абсолютно беспочвенны. Это говорят те, кто желает дестабилизации в нашем обществе", - заключил Мухетдинов.
https://ria.ru/20230322/post-1859742583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казань, равиль гайнутдин, талгат таджуддин, религия
Религия, Россия, Казань, Равиль Гайнутдин, Талгат Таджуддин, Религия
Муфтий рассказал о взаимоотношениях в российской умме
ДУМ России: между духовными управлениями мусульман разногласий не существует
БОЛГАР, 22 мая – РИА Новости. Среди руководителей духовных управлений мусульман России, равно как и между сотрудниками различных религиозных организаций разногласий нет, сообщил РИА Новости в воскресенье первый зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов.
"Главы духовных управлений мусульман, как и рядовые сотрудники этих организаций, прихожане мечетей и приходов, которые причисляют себя к тем или иным исламским центрам и управлениям, никоим образом не враждуют между собой, как это хотят видеть наши неприятели. Между мусульманами могут быть горячие споры, изложение и отстаивание разных точек зрения и дискуссии, но никакой вражды между правоверными и официальными центрами, конечно, нет", - рассказал РИА Новости муфтий Дамир Мухетдинов.
По словам религиозного деятеля, глава ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин
на форуме религиозных деятелей в Казани
и Болгаре встретился с Верховным муфтием РФ Талгатом Таджуддином
и главой Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтием Альбиром Кргановым
, муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным
.
"Уважаемый Талгат Таджуддин, как всем известный ветхозаветный герой, ведет исламскую общину более сорока лет. Mуфтий Крганов провел переговоры с муфтием Гайнутдином. Есть постоянные контакты с муфтиятом Татарстана. Поэтому утверждения о том, что духовные управления мусульман находятся между собой чуть ли в состоянии конфликта или "тихой войны", абсолютно беспочвенны. Это говорят те, кто желает дестабилизации в нашем обществе", - заключил Мухетдинов.
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