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Муфтий рассказал о взаимоотношениях в российской умме - РИА Новости, 22.05.2023
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Религия
 
18:53 22.05.2023 (обновлено: 18:54 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/muftiy-1873483672.html
Муфтий рассказал о взаимоотношениях в российской умме
Муфтий рассказал о взаимоотношениях в российской умме - РИА Новости, 22.05.2023
Муфтий рассказал о взаимоотношениях в российской умме
Среди руководителей духовных управлений мусульман России, равно как и между сотрудниками различных религиозных организаций разногласий нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T18:53
2023-05-22T18:54
религия
россия
казань
равиль гайнутдин
талгат таджуддин
религия
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БОЛГАР, 22 мая – РИА Новости. Среди руководителей духовных управлений мусульман России, равно как и между сотрудниками различных религиозных организаций разногласий нет, сообщил РИА Новости в воскресенье первый зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов."Главы духовных управлений мусульман, как и рядовые сотрудники этих организаций, прихожане мечетей и приходов, которые причисляют себя к тем или иным исламским центрам и управлениям, никоим образом не враждуют между собой, как это хотят видеть наши неприятели. Между мусульманами могут быть горячие споры, изложение и отстаивание разных точек зрения и дискуссии, но никакой вражды между правоверными и официальными центрами, конечно, нет", - рассказал РИА Новости муфтий Дамир Мухетдинов.По словам религиозного деятеля, глава ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин на форуме религиозных деятелей в Казани и Болгаре встретился с Верховным муфтием РФ Талгатом Таджуддином и главой Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтием Альбиром Кргановым, муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным."Уважаемый Талгат Таджуддин, как всем известный ветхозаветный герой, ведет исламскую общину более сорока лет. Mуфтий Крганов провел переговоры с муфтием Гайнутдином. Есть постоянные контакты с муфтиятом Татарстана. Поэтому утверждения о том, что духовные управления мусульман находятся между собой чуть ли в состоянии конфликта или "тихой войны", абсолютно беспочвенны. Это говорят те, кто желает дестабилизации в нашем обществе", - заключил Мухетдинов.
https://ria.ru/20230322/post-1859742583.html
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россия, казань, равиль гайнутдин, талгат таджуддин, религия
Религия, Россия, Казань, Равиль Гайнутдин, Талгат Таджуддин, Религия
Муфтий рассказал о взаимоотношениях в российской умме

ДУМ России: между духовными управлениями мусульман разногласий не существует

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечет
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечет - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БОЛГАР, 22 мая – РИА Новости. Среди руководителей духовных управлений мусульман России, равно как и между сотрудниками различных религиозных организаций разногласий нет, сообщил РИА Новости в воскресенье первый зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов.
"Главы духовных управлений мусульман, как и рядовые сотрудники этих организаций, прихожане мечетей и приходов, которые причисляют себя к тем или иным исламским центрам и управлениям, никоим образом не враждуют между собой, как это хотят видеть наши неприятели. Между мусульманами могут быть горячие споры, изложение и отстаивание разных точек зрения и дискуссии, но никакой вражды между правоверными и официальными центрами, конечно, нет", - рассказал РИА Новости муфтий Дамир Мухетдинов.
По словам религиозного деятеля, глава ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин на форуме религиозных деятелей в Казани и Болгаре встретился с Верховным муфтием РФ Талгатом Таджуддином и главой Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтием Альбиром Кргановым, муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным.
"Уважаемый Талгат Таджуддин, как всем известный ветхозаветный герой, ведет исламскую общину более сорока лет. Mуфтий Крганов провел переговоры с муфтием Гайнутдином. Есть постоянные контакты с муфтиятом Татарстана. Поэтому утверждения о том, что духовные управления мусульман находятся между собой чуть ли в состоянии конфликта или "тихой войны", абсолютно беспочвенны. Это говорят те, кто желает дестабилизации в нашем обществе", - заключил Мухетдинов.
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