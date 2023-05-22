https://ria.ru/20230522/muftiy-1873463376.html

Муфтий призвал помочь пострадавшим от пожаров на Урале и в Сибири

Муфтий призвал помочь пострадавшим от пожаров на Урале и в Сибири - РИА Новости, 22.05.2023

Муфтий призвал помочь пострадавшим от пожаров на Урале и в Сибири

Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты Альбир Крганов призвал единоверцев и православных оказать помощь пострадавшим... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T17:24

2023-05-22T17:24

2023-05-22T17:24

религия

курганская область

россия

альбир крганов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581826431_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_eca6e9d9119be3c91c83210647ca9bcc.jpg

КАЗАНЬ, 22 мая - РИА Новости. Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты Альбир Крганов призвал единоверцев и православных оказать помощь пострадавшим от пожара населенным пунктам Урала и Сибири."Наша религия призывают помогать друг другу. В селе Юлдус Курганской области пожар унес жизни людей, уничтожил 280 домов. Соборная мечеть ичкинских татар, как ее называют, устояла перед огненной стихией. Сейчас людям нужна поддержка. Мусульмане Чувашии, откуда я родом, решили построить для пострадавшей семьи учителей дом. Призываю мусульманские организации последовать этому доброму примеру", - сообщил РИА Новости муфтий Крганов.По словам религиозного деятеля, инициативу мусульман Чувашии могут поддержать не только приверженцы ислама."Призову православных братьев помочь своим единоверцам. Миссия религиозных деятелей - это, как мне кажется, не только духовное окормление, но и организация сбора денег на поддержку, строительство домов для погорельцев. Власти, которые выделяют деньги пострадавшим, должны видеть, что мы, простые граждане, не ждем только манны небесной от государства, а своими руками строим дома, поддерживаем друг друга и молитвенно, и практическими делами", - заключил муфтий Альбир Крганов.В Курганской области 7 мая начались масштабные пожары, в регионе был введен режим ЧС. К 12 мая ситуация с природными пожарами стабилизировалась, 16 мая режим ЧС был снят. По данным МЧС РФ, в области огнем уничтожено 612 жилых домов, в которых проживали 2741 человек, пострадали 19 человек, 12 человек погибли.

https://ria.ru/20230313/muftiy-1857430404.html

курганская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

курганская область, россия, альбир крганов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), религия