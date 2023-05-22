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До 19 миллиметров осадков может выпасть в Москве за два дня - РИА Новости, 23.05.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:59 22.05.2023 (обновлено: 16:01 23.05.2023)
https://ria.ru/20230522/moskva-1873660346.html
До 19 миллиметров осадков может выпасть в Москве за два дня
До 19 миллиметров осадков может выпасть в Москве за два дня - РИА Новости, 23.05.2023
До 19 миллиметров осадков может выпасть в Москве за два дня
До 19 миллиметров осадков может выпасть в отдельных районах Москвы за два дня, это почти треть месячной нормы, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-22T11:59
2023-05-23T16:01
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосводосток
москва
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. До 19 миллиметров осадков может выпасть в отдельных районах Москвы за два дня, это почти треть месячной нормы, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "За двое суток в отдельных районах города может выпасть до 19 миллиметров осадков. Это почти треть месячной нормы. По прогнозам синоптиков, начавшийся ночью дождь продлится до второй половины дня. Завтра, 23 мая, осадки будут продолжаться весь день", - говорится в сообщении. Отмечается, что для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города дежурят бригады ГУП "Мосводосток". Кроме того, о временных скоплениях воды можно сообщить в диспетчерские службы или оставить сообщение в аккаунте "Мосводосток" в социальной сети ВКонтакте. "Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - подчеркнули в сообщении.
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мосводосток, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосводосток, Москва

До 19 миллиметров осадков может выпасть в Москве за два дня

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушка под зонтом на одной из улиц в Москве
Девушка под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Девушка под зонтом на одной из улиц в Москве
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. До 19 миллиметров осадков может выпасть в отдельных районах Москвы за два дня, это почти треть месячной нормы, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"За двое суток в отдельных районах города может выпасть до 19 миллиметров осадков. Это почти треть месячной нормы. По прогнозам синоптиков, начавшийся ночью дождь продлится до второй половины дня. Завтра, 23 мая, осадки будут продолжаться весь день", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города дежурят бригады ГУП "Мосводосток".
Кроме того, о временных скоплениях воды можно сообщить в диспетчерские службы или оставить сообщение в аккаунте "Мосводосток" в социальной сети ВКонтакте.
"Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - подчеркнули в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосводостокМосква
 
 
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