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Минобороны Молдавии объявило о начале новых военных учений
Минобороны Молдавии объявило о начале новых военных учений - РИА Новости, 22.05.2023
Минобороны Молдавии объявило о начале новых военных учений
Минобороны Молдавии объявило о старте в понедельник, 22 мая, новых плановых учений резервистов, на этот раз они пройдут в учебном центре в городе Кагул на юге... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T18:39
2023-05-22T18:39
2023-05-22T18:39
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КИШИНЕВ, 22 мая – РИА Новости. Минобороны Молдавии объявило о старте в понедельник, 22 мая, новых плановых учений резервистов, на этот раз они пройдут в учебном центре в городе Кагул на юге страны. "С 22 по 26 мая Национальная Армия проводит учения с резервистами Вооруженных Сил в учебном центре в Кагуле. Мероприятие направлено на проверку навыков резервистов и их знакомства с техникой, снаряжением и вооружением Национальной армии", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале молдавского военного ведомства. Согласно программе обучения, которое продлится пять дней, резервисты изучат воинские уставы и примут участие в стрельбах. Уточняется, что подготовка проводится в соответствии с требованиями закона о резерве вооруженных сил, а также плана подготовки национальной армии на 2023 год. В начале апреля молдавское министерство обороны сообщило о старте первых в этом году сборов резервистов. По плану предполагается организация четырех раундов сборов - в апреле, мае, июне и сентябре. Последние учения резервистов прошли на прошлой неделе на военном полигоне в Бельцах.
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в мире, молдавия, кагул
Минобороны Молдавии объявило о начале новых военных учений
Минобороны Молдавии объявило о начале новых военных учений резервистов
КИШИНЕВ, 22 мая – РИА Новости.
Минобороны Молдавии объявило о старте
в понедельник, 22 мая, новых плановых учений резервистов, на этот раз они пройдут в учебном центре в городе Кагул на юге страны.
"С 22 по 26 мая Национальная Армия проводит учения с резервистами Вооруженных Сил в учебном центре в Кагуле. Мероприятие направлено на проверку навыков резервистов и их знакомства с техникой, снаряжением и вооружением Национальной армии", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале молдавского военного ведомства.
Согласно программе обучения, которое продлится пять дней, резервисты изучат воинские уставы и примут участие в стрельбах. Уточняется, что подготовка проводится в соответствии с требованиями закона о резерве вооруженных сил, а также плана подготовки национальной армии на 2023 год.
В начале апреля молдавское министерство обороны сообщило о старте первых в этом году сборов резервистов. По плану предполагается организация четырех раундов сборов - в апреле, мае, июне и сентябре. Последние учения резервистов прошли на прошлой неделе на военном полигоне в Бельцах.
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