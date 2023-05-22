https://ria.ru/20230522/moldavia-1873480295.html

Минобороны Молдавии объявило о начале новых военных учений

Минобороны Молдавии объявило о начале новых военных учений - РИА Новости, 22.05.2023

Минобороны Молдавии объявило о начале новых военных учений

Минобороны Молдавии объявило о старте в понедельник, 22 мая, новых плановых учений резервистов, на этот раз они пройдут в учебном центре в городе Кагул на юге... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T18:39

2023-05-22T18:39

2023-05-22T18:39

в мире

молдавия

кагул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150213/20/1502132036_0:0:3593:2022_1920x0_80_0_0_3d189f61a94d6272cec53ce8e27dceed.jpg

КИШИНЕВ, 22 мая – РИА Новости. Минобороны Молдавии объявило о старте в понедельник, 22 мая, новых плановых учений резервистов, на этот раз они пройдут в учебном центре в городе Кагул на юге страны. "С 22 по 26 мая Национальная Армия проводит учения с резервистами Вооруженных Сил в учебном центре в Кагуле. Мероприятие направлено на проверку навыков резервистов и их знакомства с техникой, снаряжением и вооружением Национальной армии", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале молдавского военного ведомства. Согласно программе обучения, которое продлится пять дней, резервисты изучат воинские уставы и примут участие в стрельбах. Уточняется, что подготовка проводится в соответствии с требованиями закона о резерве вооруженных сил, а также плана подготовки национальной армии на 2023 год. В начале апреля молдавское министерство обороны сообщило о старте первых в этом году сборов резервистов. По плану предполагается организация четырех раундов сборов - в апреле, мае, июне и сентябре. Последние учения резервистов прошли на прошлой неделе на военном полигоне в Бельцах.

https://ria.ru/20230403/moldavia-1862770498.html

молдавия

кагул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кагул