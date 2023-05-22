Украинская полиция завела дело против митрополита УПЦ
Украинская полиция завела дело против митрополита УПЦ Лонгина и вызвала его на допрос
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Украинская полиция завела дело против наместника Вознесенского Банченского монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ), митрополита Лонгина (Жара), в понедельник состоится допрос, сообщили в Telegram-канале УПЦ.
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"Против наместника Банченского монастыря, усыновившего более 400 детей, полиция открыла дело и вызывает на допрос. Девятнадцатого мая митрополит Банченский Лонгин получил повестку на допрос. Дата допроса – сегодня, 22 мая, в праздник перенесения мощей святителя Николая, в годовщину его архиерейской хиротонии", - говорится в сообщении УПЦ.
Владыка обратился к украинскому народу и заверил, что продолжит служить Украинской православной церкви, несмотря ни на что.
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"Сейчас и для меня настало время испытаний. Я был и остаюсь верен Украинской православной церкви, верен Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию. Прошу Божьей помощи остаться верным истинной канонической Украинской православной церкви и беречь чистоту нашей православной веры", - приводит слова митрополита УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".