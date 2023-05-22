https://ria.ru/20230522/mitropolit-1873338064.html

Украинская полиция завела дело против митрополита УПЦ

Украинская полиция завела дело против митрополита УПЦ - РИА Новости, 22.05.2023

Украинская полиция завела дело против митрополита УПЦ

Украинская полиция завела дело против наместника Вознесенского Банченского монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ), митрополита Лонгина... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T10:20

2023-05-22T10:20

2023-05-22T10:20

религия

украина

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Украинская полиция завела дело против наместника Вознесенского Банченского монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ), митрополита Лонгина (Жара), в понедельник состоится допрос, сообщили в Telegram-канале УПЦ. Владыка обратился к украинскому народу и заверил, что продолжит служить Украинской православной церкви, несмотря ни на что. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230417/startsy-1865864677.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц