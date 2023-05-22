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Встреча Михаила Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция - РИА Новости, 22.05.2023
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10:02 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/mishustin-1873331899.html
Встреча Михаила Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Встреча Михаила Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция - РИА Новости, 22.05.2023
Встреча Михаила Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T10:02
2023-05-22T10:02
политика
россия
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Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами.
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353
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LIVE: Мишустин проводит встречу в режиме видеоконференции с вице-премьерами
LIVE: Мишустин проводит встречу в режиме видеоконференции с вице-премьерами
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политика, россия, михаил мишустин, видео
Политика, Россия, Михаил Мишустин
Встреча Михаила Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами.
2023-05-22T10:02
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Встреча Михаила Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция

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Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами.
 
ПолитикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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