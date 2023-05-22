https://ria.ru/20230522/micron-1873363777.html
МИД КНР прокомментировал запрет на закупку продукции Micron
МИД КНР прокомментировал запрет на закупку продукции Micron - РИА Новости, 22.05.2023
МИД КНР прокомментировал запрет на закупку продукции Micron
Проверка в отношении американской компании по производству полупроводников Micron, по итогам которой китайские власти запретили операторам критической... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T11:28
2023-05-22T11:28
2023-05-22T11:28
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китай
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мид кнр
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ПЕКИН, 22 мая - РИА Новости. Проверка в отношении американской компании по производству полупроводников Micron, по итогам которой китайские власти запретили операторам критической информационной инфраструктуры закупать продукцию компании, была необходимой мерой для обеспечения национальной безопасности, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. В воскресенье в управлении по вопросам киберпространства КНР заявили, что американская компания по производству полупроводников Micron не прошла проверку кибербезопасности, поэтому операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупку продуктов данной компании. Агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства торговли США ранее сообщило, что власти США считают безосновательным запрет на закупку продукции американской компании Micron в Китае. В конце апреля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что власти США попросили Южную Корею призвать своих производителей чипов не продавать их на рынке Китая в случае запрета там деятельности американской компании Micron.
https://ria.ru/20230522/micron-1873315966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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технологии, китай, сша, мид кнр
Технологии, Китай, США, МИД КНР
МИД КНР прокомментировал запрет на закупку продукции Micron
Представитель МИД КНР Мао Нин назвала запрет закупать продукцию Micron необходимой мерой
ПЕКИН, 22 мая - РИА Новости. Проверка в отношении американской компании по производству полупроводников Micron, по итогам которой китайские власти запретили операторам критической информационной инфраструктуры закупать продукцию компании, была необходимой мерой для обеспечения национальной безопасности, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
В воскресенье в управлении по вопросам киберпространства КНР заявили, что американская компания по производству полупроводников Micron не прошла проверку кибербезопасности, поэтому операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупку продуктов данной компании.
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"Я хочу подчеркнуть, что соответствующая проверка предназначена для предотвращения проблем с обеспечением кибербезопасности продукции, (предотвращения) угроз безопасности ключевой информационной инфраструктуры страны, это необходимая для обеспечения национальной безопасности мера", - сказала дипломат.
Агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства торговли США ранее сообщило, что власти США считают безосновательным запрет на закупку продукции американской компании Micron в Китае.
В конце апреля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что власти США попросили Южную Корею призвать своих производителей чипов не продавать их на рынке Китая в случае запрета там деятельности американской компании Micron.
В США отреагировали на запрет на закупку продукции Micron в Китае