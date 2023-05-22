https://ria.ru/20230522/micron-1873363777.html

МИД КНР прокомментировал запрет на закупку продукции Micron

МИД КНР прокомментировал запрет на закупку продукции Micron - РИА Новости, 22.05.2023

МИД КНР прокомментировал запрет на закупку продукции Micron

Проверка в отношении американской компании по производству полупроводников Micron, по итогам которой китайские власти запретили операторам критической... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T11:28

2023-05-22T11:28

2023-05-22T11:28

технологии

китай

сша

мид кнр

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ПЕКИН, 22 мая - РИА Новости. Проверка в отношении американской компании по производству полупроводников Micron, по итогам которой китайские власти запретили операторам критической информационной инфраструктуры закупать продукцию компании, была необходимой мерой для обеспечения национальной безопасности, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. В воскресенье в управлении по вопросам киберпространства КНР заявили, что американская компания по производству полупроводников Micron не прошла проверку кибербезопасности, поэтому операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупку продуктов данной компании. Агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства торговли США ранее сообщило, что власти США считают безосновательным запрет на закупку продукции американской компании Micron в Китае. В конце апреля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что власти США попросили Южную Корею призвать своих производителей чипов не продавать их на рынке Китая в случае запрета там деятельности американской компании Micron.

https://ria.ru/20230522/micron-1873315966.html

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, китай, сша, мид кнр