https://ria.ru/20230522/mestorozhdeniya-1873383661.html
В Сирии обнаружили новые месторождения полезных ископаемых
В Сирии обнаружили новые месторождения полезных ископаемых - РИА Новости, 22.05.2023
В Сирии обнаружили новые месторождения полезных ископаемых
Новые месторождения полезных ископаемых обнаружены в различных частях Сирии, ведется работа над привлечением местных и иностранных инвестиций, заявил РИА... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T12:23
2023-05-22T12:23
2023-05-22T12:23
сирия
экономика
цены на нефть
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ДАМАСК, 22 мая - РИА Новости. Новые месторождения полезных ископаемых обнаружены в различных частях Сирии, ведется работа над привлечением местных и иностранных инвестиций, заявил РИА Новости министр нефти и минеральных ресурсов страны Фирас Каддур. "Мы обнаружили новые месторождения полезных ископаемых в Сирии. Исследования подтвердили их наличие", - сказал Каддур. Он отметил, что ведется работа над тем, чтобы сделать сектор минеральных ресурсов страны более привлекательным для местных и иностранных инвестиций. Каддур также добавил, что сейчас в Сирии занимаются внесением изменений в законодательство, чтобы содействовать инвестициям в сферу полезных ископаемых в стране.
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сирия, экономика, цены на нефть
Сирия, Экономика, Цены на нефть
В Сирии обнаружили новые месторождения полезных ископаемых
Министр нефти САР Каддур: в Сирии обнаружили новые месторождения полезных ископаемых
ДАМАСК, 22 мая - РИА Новости. Новые месторождения полезных ископаемых обнаружены в различных частях Сирии, ведется работа над привлечением местных и иностранных инвестиций, заявил РИА Новости министр нефти и минеральных ресурсов страны Фирас Каддур.
"Мы обнаружили новые месторождения полезных ископаемых в Сирии. Исследования подтвердили их наличие", - сказал Каддур.
Он отметил, что ведется работа над тем, чтобы сделать сектор минеральных ресурсов страны более привлекательным для местных и иностранных инвестиций.
Каддур также добавил, что сейчас в Сирии занимаются внесением изменений в законодательство, чтобы содействовать инвестициям в сферу полезных ископаемых в стране.
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