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В Пермском крае спасли медвежонка-сироту - РИА Новости, 22.05.2023
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Хорошие новости
 
13:21 22.05.2023 (обновлено: 17:07 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/medvezhonok-1873402450.html
В Пермском крае спасли медвежонка-сироту
В Пермском крае спасли медвежонка-сироту - РИА Новости, 22.05.2023
В Пермском крае спасли медвежонка-сироту
В Пермском крае нашли и отправили на реабилитацию трехмесячного медвежонка-сироту, сообщило в Telegram-канале региональное Министерство природных ресурсов,... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T13:21
2023-05-22T17:07
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животные
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ПЕРМЬ, 22 мая — РИА Новости. В Пермском крае нашли и отправили на реабилитацию трехмесячного медвежонка-сироту, сообщило в Telegram-канале региональное Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. По информации ведомства, житель Гайнского района охотился на утку и обнаружил на островке на реке Весляне истощенного и ослабленного медвежонка. Охотник забрал его домой, так как в таком возрасте медвежата не могут самостоятельно выжить в естественной среде, а затем сообщил о находке в министерство. Специалисты осмотрели малыша — оказалось, что это трехмесячная девочка. Ее назвали Машенькой. "Между Минприродой Прикамья и Центром спасения медвежат-сирот (расположен в Тверской области) было заключено соглашение о сотрудничестве в области сохранения объектов животного мира — спасении, реабилитации и возвращении в природу медвежат-сирот. Медвежонка перевезли 18 мая", — говорится в релизе. Сейчас Машенька уже освоилась в "детском доме" для медвежат: хорошо ест и быстро набирает вес. После завершения реабилитации медведицу вернут в естественную среду обитания в Пермском крае.
https://ria.ru/20230519/utyata-1872923467.html
https://ria.ru/20230520/spasateli-1873076269.html
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пермский край, животные
Хорошие новости, Пермский край, Животные
В Пермском крае спасли медвежонка-сироту

В Пермском крае спасли трехмесячного медвежонка-сироту, застрявшего на речном острове

© Фото : Министерство природных ресурсов Пермского краяМедвежонка-сироту нашли в Гайнском муниципальном округе Пермского края
Медвежонка-сироту нашли в Гайнском муниципальном округе Пермского края - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Фото : Министерство природных ресурсов Пермского края
Медвежонка-сироту нашли в Гайнском муниципальном округе Пермского края
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 22 мая — РИА Новости. В Пермском крае нашли и отправили на реабилитацию трехмесячного медвежонка-сироту, сообщило в Telegram-канале региональное Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
По информации ведомства, житель Гайнского района охотился на утку и обнаружил на островке на реке Весляне истощенного и ослабленного медвежонка. Охотник забрал его домой, так как в таком возрасте медвежата не могут самостоятельно выжить в естественной среде, а затем сообщил о находке в министерство. Специалисты осмотрели малыша — оказалось, что это трехмесячная девочка. Ее назвали Машенькой.
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В Москве из трехметровой ямы спасли четырех утят
19 мая, 14:08
"Между Минприродой Прикамья и Центром спасения медвежат-сирот (расположен в Тверской области) было заключено соглашение о сотрудничестве в области сохранения объектов животного мира — спасении, реабилитации и возвращении в природу медвежат-сирот. Медвежонка перевезли 18 мая", — говорится в релизе.
Сейчас Машенька уже освоилась в "детском доме" для медвежат: хорошо ест и быстро набирает вес. После завершения реабилитации медведицу вернут в естественную среду обитания в Пермском крае.
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20 мая, 08:42
 
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