https://ria.ru/20230522/medvedev-1873349592.html

Медведев посетил мавзолей Хо Ши Мина в Ханое

Медведев посетил мавзолей Хо Ши Мина в Ханое - РИА Новости, 22.05.2023

Медведев посетил мавзолей Хо Ши Мина в Ханое

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил в Ханое мавзолей Хо Ши Мина, а перед этим возложил венки к нему, а также к Мемориалу павшим героям, передает РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T10:52

2023-05-22T10:52

2023-05-22T13:02

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ханой

вьетнам

хо ши мин

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ХАНОЙ, 22 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил в Ханое мавзолей Хо Ши Мина, а перед этим возложил венки к нему, а также к Мемориалу павшим героям, передает корреспондент РИА Новости. Памятник павшим героям расположен в северной части Ханоя. Макет архитектора Ле Хиепа был отобран по итогам восьми раундов конкурса в 1992 году. Мемориал был открыт 7 мая 1994 года - в день празднования 40-летия победы вьетнамского народа в битве против французских колонизаторов при Дьенбьенфу. Основная часть монумента выполнена из белого гранита, внутри четырех арок расположена бронзовая ритуальная чаша, в которой ставятся поминальные ароматические палочки. Строительство Мавзолея Хо Ши Мина началось в сентябре 1973 года, через два года он был открыт для посещения. Мавзолей был спроектирован и построен при содействии советских специалистов. Он представляет собой двухэтажное сооружение из серого мрамора, на втором этаже которого находится прозрачный саркофаг с телом первого президента Вьетнама. Для сохранения тела Хо Ши Мина продолжается сотрудничество вьетнамских медиков с российским НИИ лекарственных и ароматических растений. При входе в пантеон выбита знаменитая фраза политика: "Нет ничего дороже независимости и свободы". У входа в Мавзолей - круглосуточный почетный караул.

https://ria.ru/20230406/sotrudnichestvo-1863545906.html

https://ria.ru/20230420/vetnam-1866592132.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ханой, вьетнам, хо ши мин, дмитрий медведев