https://ria.ru/20230522/matkapital-1873426718.html

В Кремле ответили на вопрос об идее по снижению трансфертов на маткапитал

В Кремле ответили на вопрос об идее по снижению трансфертов на маткапитал - РИА Новости, 22.05.2023

В Кремле ответили на вопрос об идее по снижению трансфертов на маткапитал

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не видел сообщения о предложении Минфина снизить на 17% трансферты из бюджета на выплату... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T14:38

2023-05-22T14:38

2023-05-22T14:38

экономика

дмитрий песков

материнский капитал

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

общество

бюджет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871104001_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_463afe63ebda6dfb730298a905687ff7.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не видел сообщения о предложении Минфина снизить на 17% трансферты из бюджета на выплату маткапитала в 2024-2026 годах. Ранее ряд СМИ написал, что Минфин предложил снизить на 17% трансферты из бюджета на выплату маткапитала в 2024-2026 годах. "Я, честно говоря, не видел такого заявления... Я, честно говоря, не знаю, поэтому не знаю, что вам ответить. Я не знаю, что это за информация", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласована ли данная позиция министерства с Кремлём и не скажется ли это негативно на рождаемости в стране.

https://ria.ru/20230325/sovfed-1860587247.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, дмитрий песков, материнский капитал, министерство финансов рф (минфин россии), россия, общество, бюджет