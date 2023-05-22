https://ria.ru/20230522/matkapital-1873426718.html
В Кремле ответили на вопрос об идее по снижению трансфертов на маткапитал
В Кремле ответили на вопрос об идее по снижению трансфертов на маткапитал - РИА Новости, 22.05.2023
В Кремле ответили на вопрос об идее по снижению трансфертов на маткапитал
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не видел сообщения о предложении Минфина снизить на 17% трансферты из бюджета на выплату... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:38
2023-05-22T14:38
2023-05-22T14:38
экономика
дмитрий песков
материнский капитал
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
общество
бюджет
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не видел сообщения о предложении Минфина снизить на 17% трансферты из бюджета на выплату маткапитала в 2024-2026 годах. Ранее ряд СМИ написал, что Минфин предложил снизить на 17% трансферты из бюджета на выплату маткапитала в 2024-2026 годах. "Я, честно говоря, не видел такого заявления... Я, честно говоря, не знаю, поэтому не знаю, что вам ответить. Я не знаю, что это за информация", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласована ли данная позиция министерства с Кремлём и не скажется ли это негативно на рождаемости в стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дмитрий песков, материнский капитал, министерство финансов рф (минфин россии), россия, общество, бюджет
Экономика, Дмитрий Песков, Материнский капитал, Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия, Общество, Бюджет
В Кремле ответили на вопрос об идее по снижению трансфертов на маткапитал
Песков: в Кремле не видели сообщений об идее Минфина по снижению трансфертов на маткапитал
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не видел сообщения о предложении Минфина снизить на 17% трансферты из бюджета на выплату маткапитала в 2024-2026 годах.
Ранее ряд СМИ написал, что Минфин предложил снизить на 17% трансферты из бюджета на выплату маткапитала в 2024-2026 годах.
"Я, честно говоря, не видел такого заявления... Я, честно говоря, не знаю, поэтому не знаю, что вам ответить. Я не знаю, что это за информация", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласована ли данная позиция министерства с Кремлём и не скажется ли это негативно на рождаемости в стране.
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