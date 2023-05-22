https://ria.ru/20230522/lianozovo-1873323150.html
Работы по благоустройству начались возле станции метро "Лианозово" в Москве
Работы по благоустройству начались возле станции метро "Лианозово" в Москве - РИА Новости, 22.05.2023
Работы по благоустройству начались возле станции метро "Лианозово" в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства возле станции метро "Лианозово" на северо-востоке столицы, сообщил на сайте... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T09:15
2023-05-22T09:15
2023-05-22T09:15
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городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства возле станции метро "Лианозово" на северо-востоке столицы, сообщил на сайте мэрии журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, в границы работ вошли улицы Доронина и Зональная, участок Псковской улицы, перекресток Вагоноремонтной улицы и Дмитровского шоссе, разворот под эстакадой Дмитровского шоссе около улицы Дубнинская. Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы. Он отметил, что в сквере на Зональной улице высадят лиственные и хвойные деревья, обустроят цветники и разобьют газон, поставят современные уличные торшеры с энергоэффективными светильниками, обустроят зоны отдыха с качелями и скамейками. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что основные работы будут выполнены к открытию станции метро "Лианозово", полностью благоустройство завершат летом 2024 года.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Работы по благоустройству начались возле станции метро "Лианозово" в Москве
Заммэра Москвы Бирюков: возле станции метро "Лианозово" начались работы по благоустройству
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости.
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства возле станции метро "Лианозово" на северо-востоке столицы, сообщил на сайте
мэрии журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства возле станции метро "Лианозово" на северо-востоке столицы. Главная задача - улучшение пешеходной и транспортной доступности территорий, создание удобных маршрутов от жилой застройки к метро. Для местных жителей обустроим зоны отдыха с уличными качелями, навесами и лавочками. На финальном этапе проведем озеленение - высадим деревья и цветы, приведем в порядок существующий газон и разобьем новый", - отметил Бирюков.
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По его словам, в границы работ вошли улицы Доронина и Зональная, участок Псковской улицы, перекресток Вагоноремонтной улицы и Дмитровского шоссе, разворот под эстакадой Дмитровского шоссе около улицы Дубнинская.
Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы.
«
"В рамках проекта уберем в кабельную канализацию воздушные провода, заменим покрытие на тротуарах и проезжей части. Для пассажиров общественного транспорта оборудуем пять остановочных павильонов с зарядными слотами, для автомобилистов дополнительно организуем более 70 парковочных мест, проведем модернизацию системы освещения, сделаем спортивную и детские площадки", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что в сквере на Зональной улице высадят лиственные и хвойные деревья, обустроят цветники и разобьют газон, поставят современные уличные торшеры с энергоэффективными светильниками, обустроят зоны отдыха с качелями и скамейками.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что основные работы будут выполнены к открытию станции метро "Лианозово", полностью благоустройство завершат летом 2024 года.
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