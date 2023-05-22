https://ria.ru/20230522/lianozovo-1873323150.html

Работы по благоустройству начались возле станции метро "Лианозово" в Москве

Работы по благоустройству начались возле станции метро "Лианозово" в Москве - РИА Новости, 22.05.2023

Работы по благоустройству начались возле станции метро "Лианозово" в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства возле станции метро "Лианозово" на северо-востоке столицы, сообщил на сайте... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T09:15

2023-05-22T09:15

2023-05-22T09:15

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства возле станции метро "Лианозово" на северо-востоке столицы, сообщил на сайте мэрии журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, в границы работ вошли улицы Доронина и Зональная, участок Псковской улицы, перекресток Вагоноремонтной улицы и Дмитровского шоссе, разворот под эстакадой Дмитровского шоссе около улицы Дубнинская. Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы. Он отметил, что в сквере на Зональной улице высадят лиственные и хвойные деревья, обустроят цветники и разобьют газон, поставят современные уличные торшеры с энергоэффективными светильниками, обустроят зоны отдыха с качелями и скамейками. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что основные работы будут выполнены к открытию станции метро "Лианозово", полностью благоустройство завершат летом 2024 года.

https://ria.ru/20230518/moskva-1872546389.html

https://ria.ru/20230516/medvedkovo-1872060867.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков