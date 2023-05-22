https://ria.ru/20230522/lep-1873401937.html
На Украине восстановили работу ЛЭП, питающей Запорожскую АЭС
На Украине восстановили работу ЛЭП, питающей Запорожскую АЭС - РИА Новости, 22.05.2023
На Украине восстановили работу ЛЭП, питающей Запорожскую АЭС
Линия электропередачи, которая питает Запорожскую АЭС, восстановлена, сообщает в понедельник украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго". РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T13:20
2023-05-22T13:20
2023-05-22T13:20
специальная военная операция на украине
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энергодар
россия
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запорожская область
укрэнерго
украина
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Линия электропередачи, которая питает Запорожскую АЭС, восстановлена, сообщает в понедельник украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго". Запорожская АЭС перешла в понедельник на дизельные генераторы для обеспечения собственных нужд из-за отключения последней высоковольтной линии Днепровская классом напряжения 750 киловольт. Киевские власти целенаправленно обесточили Запорожскую АЭС в качестве мести за неудачи на полях сражений, заявил ранее РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Укрэнерго" восстановило линию электропередачи, которая питает Запорожскую АЭС. Станция переходит на питание от украинской энергосистемы", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230522/svet-1873320983.html
https://ria.ru/20230522/elektrichestvo-1873357924.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Россия, Запорожская АЭС, Запорожская область, Укрэнерго, Украина, Электричество
На Украине восстановили работу ЛЭП, питающей Запорожскую АЭС
В "Укрэнерго" заявили, что восстановили работу ЛЭП, питающей Запорожскую АЭС