https://ria.ru/20230522/lavrov-1873459542.html

Лавров обсудил с главой МИД Узбекистана украинский кризис

Лавров обсудил с главой МИД Узбекистана украинский кризис - РИА Новости, 22.05.2023

Лавров обсудил с главой МИД Узбекистана украинский кризис

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым текущую ситуацию на Украине, заявило министерство иностранных... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T17:08

2023-05-22T17:08

2023-05-22T17:08

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым текущую ситуацию на Украине, заявило министерство иностранных дел РФ на сайте. Ведомство сообщило, что министры в ходе встречи в Москве обсудили комплекс вопросов, связанных с укреплением стратегического партнерства и двустороннего сотрудничества России и Узбекистана, в том числе политическую, торгово-экономическую, научно-техническую и культурно-гуманитарную составляющие. "При обсуждении вопросов региональной и международной безопасности Лавров изложил российские оценки текущей ситуации на Украине и ход проведения специальной военной операции", - говорится в заявлении министерства. Кроме того, министры обсудили координацию в рамках СНГ, ШОС, а также ЕАЭС, а также рассмотрели ситуацию в Афганистане и дополнительные меры по укреплению стабильности и безопасности в регионе.

https://ria.ru/20230522/peregovory-1873445065.html

https://ria.ru/20230520/g7-1873087213.html

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сергей лавров, узбекистан, украина, в мире, россия