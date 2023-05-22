Лавров обсудил с главой МИД Узбекистана украинский кризис
Лавров обсудил с главой МИД Узбекистана Саидовым текущую ситуацию на Украине
© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым текущую ситуацию на Украине, заявило министерство иностранных дел РФ на сайте.
Ведомство сообщило, что министры в ходе встречи в Москве обсудили комплекс вопросов, связанных с укреплением стратегического партнерства и двустороннего сотрудничества России и Узбекистана, в том числе политическую, торгово-экономическую, научно-техническую и культурно-гуманитарную составляющие.
"При обсуждении вопросов региональной и международной безопасности Лавров изложил российские оценки текущей ситуации на Украине и ход проведения специальной военной операции", - говорится в заявлении министерства.
Кроме того, министры обсудили координацию в рамках СНГ, ШОС, а также ЕАЭС, а также рассмотрели ситуацию в Афганистане и дополнительные меры по укреплению стабильности и безопасности в регионе.
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"Бахтиер Саидов проинформировал о подготовке к проведению досрочных президентских выборов в Узбекистане 9 июля. С российской стороны выражена полная поддержка этого важного политического мероприятия и готовность оказать организационное содействие в его проведении для граждан Узбекистана, находящихся на территории РФ", - добавил МИД РФ, отметив, что переговоры прошли в конструктивной атмосфере.