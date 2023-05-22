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Лавров обсудил с главой МИД Узбекистана украинский кризис - РИА Новости, 22.05.2023
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17:08 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/lavrov-1873459542.html
Лавров обсудил с главой МИД Узбекистана украинский кризис
Лавров обсудил с главой МИД Узбекистана украинский кризис - РИА Новости, 22.05.2023
Лавров обсудил с главой МИД Узбекистана украинский кризис
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым текущую ситуацию на Украине, заявило министерство иностранных... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T17:08
2023-05-22T17:08
сергей лавров
узбекистан
украина
в мире
россия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым текущую ситуацию на Украине, заявило министерство иностранных дел РФ на сайте. Ведомство сообщило, что министры в ходе встречи в Москве обсудили комплекс вопросов, связанных с укреплением стратегического партнерства и двустороннего сотрудничества России и Узбекистана, в том числе политическую, торгово-экономическую, научно-техническую и культурно-гуманитарную составляющие. "При обсуждении вопросов региональной и международной безопасности Лавров изложил российские оценки текущей ситуации на Украине и ход проведения специальной военной операции", - говорится в заявлении министерства. Кроме того, министры обсудили координацию в рамках СНГ, ШОС, а также ЕАЭС, а также рассмотрели ситуацию в Афганистане и дополнительные меры по укреплению стабильности и безопасности в регионе.
https://ria.ru/20230522/peregovory-1873445065.html
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сергей лавров, узбекистан, украина, в мире, россия
Сергей Лавров, Узбекистан, Украина, В мире, Россия
Лавров обсудил с главой МИД Узбекистана украинский кризис

Лавров обсудил с главой МИД Узбекистана Саидовым текущую ситуацию на Украине

© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым текущую ситуацию на Украине, заявило министерство иностранных дел РФ на сайте.
Ведомство сообщило, что министры в ходе встречи в Москве обсудили комплекс вопросов, связанных с укреплением стратегического партнерства и двустороннего сотрудничества России и Узбекистана, в том числе политическую, торгово-экономическую, научно-техническую и культурно-гуманитарную составляющие.
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"При обсуждении вопросов региональной и международной безопасности Лавров изложил российские оценки текущей ситуации на Украине и ход проведения специальной военной операции", - говорится в заявлении министерства.
Кроме того, министры обсудили координацию в рамках СНГ, ШОС, а также ЕАЭС, а также рассмотрели ситуацию в Афганистане и дополнительные меры по укреплению стабильности и безопасности в регионе.
«
"Бахтиер Саидов проинформировал о подготовке к проведению досрочных президентских выборов в Узбекистане 9 июля. С российской стороны выражена полная поддержка этого важного политического мероприятия и готовность оказать организационное содействие в его проведении для граждан Узбекистана, находящихся на территории РФ", - добавил МИД РФ, отметив, что переговоры прошли в конструктивной атмосфере.
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