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Власти дополнили план развития экономики Кубани новыми мерами поддержки - РИА Новости, 22.05.2023
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Краснодарский край
 
13:18 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/kuban-1873401331.html
Власти дополнили план развития экономики Кубани новыми мерами поддержки
Власти дополнили план развития экономики Кубани новыми мерами поддержки - РИА Новости, 22.05.2023
Власти дополнили план развития экономики Кубани новыми мерами поддержки
План обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае пополнился новыми мерами поддержки промышленности, бизнеса и... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T13:18
2023-05-22T13:18
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
фонд развития промышленности
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КРАСНОДАР, 22 мая - РИА Новости. План обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае пополнился новыми мерами поддержки промышленности, бизнеса и детского отдыха, сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на сайте администрации. Он отметил, что одним из основных решений стала докапитализация Фонда развития промышленности Кубани на 500 миллионов рублей. Кроме того, работодатели предприятий оборонно-промышленного комплекса получат субсидии для компенсации средств за профобучение и дополнительное образование сотрудников. В план также включили меры поддержки для создания новых мест в детских здравницах, на это направят 100 миллионов рублей. Поддержку предоставляют лагерям, которые включены в краевой реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, сообщают в пресс-службе. Власти предусмотрели субсидии и для муниципалитетов на оплату лизинговых платежей при приобретении электробусов и зарядной инфраструктуры для них, а также на покупку специальной техники в сфере тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, добавил первый заместитель главы региона Игорь Галась. Уточняется, что общее финансирование мероприятий в 2023 году составит 4,8 миллиарда рублей. План обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае утвердил губернатор в марте 2022 года. Его подготовило министерство экономики края совместно с отраслевыми органами власти и общественными организациями. Документ направлен на смягчение последствий санкций и поддержку отраслей экономики и жителей края. Отмечается, что, по данным краевой администрации, на сегодняшний день документ включает более 60 антикризисных решений.
https://ria.ru/20230519/investitsii-1872905327.html
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60
краснодарский край, вениамин кондратьев, фонд развития промышленности
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Фонд развития промышленности
Власти дополнили план развития экономики Кубани новыми мерами поддержки

Губернатор Кондратьев дополнил план развития экономики Кубани новыми мерами поддержки

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 22 мая - РИА Новости. План обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае пополнился новыми мерами поддержки промышленности, бизнеса и детского отдыха, сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на сайте администрации.
«
"Экономика Кубани успешно справляется с нынешними вызовами, но, несмотря на это, мы продолжаем корректировать краевой стабилизационный план, дополняем его мероприятиями с учетом потребности предпринимателей. В новой редакции документа уделили внимание развитию промышленности и бизнеса, детского отдыха. В частности, включили меры по регулированию реализации инвестиционных проектов, чтобы снизить возможные барьеры при их выполнении", - передает пресс-служба слова Кондратьева.
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Он отметил, что одним из основных решений стала докапитализация Фонда развития промышленности Кубани на 500 миллионов рублей. Кроме того, работодатели предприятий оборонно-промышленного комплекса получат субсидии для компенсации средств за профобучение и дополнительное образование сотрудников.
В план также включили меры поддержки для создания новых мест в детских здравницах, на это направят 100 миллионов рублей. Поддержку предоставляют лагерям, которые включены в краевой реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, сообщают в пресс-службе.
Власти предусмотрели субсидии и для муниципалитетов на оплату лизинговых платежей при приобретении электробусов и зарядной инфраструктуры для них, а также на покупку специальной техники в сфере тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, добавил первый заместитель главы региона Игорь Галась.
Уточняется, что общее финансирование мероприятий в 2023 году составит 4,8 миллиарда рублей. План обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае утвердил губернатор в марте 2022 года. Его подготовило министерство экономики края совместно с отраслевыми органами власти и общественными организациями. Документ направлен на смягчение последствий санкций и поддержку отраслей экономики и жителей края. Отмечается, что, по данным краевой администрации, на сегодняшний день документ включает более 60 антикризисных решений.
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Краснодарский крайКраснодарский крайВениамин КондратьевФонд развития промышленности
 
 
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