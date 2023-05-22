https://ria.ru/20230522/kreditovanie-1873491979.html
ЦБ усилил требования к кредитованию заемщиков с высокой долговой нагрузкой
ЦБ усилил требования к кредитованию заемщиков с высокой долговой нагрузкой - РИА Новости, 22.05.2023
ЦБ усилил требования к кредитованию заемщиков с высокой долговой нагрузкой
Банк России установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой, чтобы сбалансировать структуру кредитования и снизить... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T19:50
2023-05-22T19:50
2023-05-22T19:51
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Банк России установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой, чтобы сбалансировать структуру кредитования и снизить закредитованность граждан, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. Регулятор принял такое решение, чтобы ограничить рост закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов. МПЛ для третьего квартала текущего года сокращаются на 5 процентных пунктов по сравнению со значениями МПЛ для второго квартала, отметили в ЦБ.Таким образом, значения МПЛ для третьего квартала этого года составят для банков (кроме банков с базовой лицензией) 20% от объема предоставленных потребкредитов без лимита кредитования в течение третьего квартала 2023 года и 20% от объема установленных лимитов кредитования в течение третьего квартала. В случае, если срок возврата кредита выше 5 лет, МПЛ составит 5%. Для МФО по кредитам для заемщиков с ПДН выше 80% лимиты установлены на уровне 30%.В ЦБ также отметили, что сокращение МПЛ будет частично компенсировано планируемым изменением порядка расчета ПДН по долгосрочным кредитам. "Банки смогут рассчитывать ПДН по необеспеченным потребительским кредитам на срок более 4 лет без учета предположения, что такие кредиты будут погашены в течение 48 месяцев. Это снизит долю кредитов с ПДН более 80% на 2-3 п.п., по оценке Банка России", - отмечается в сообщении.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ усилил требования к кредитованию заемщиков с высокой долговой нагрузкой
ЦБ России ужесточил ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости.
Банк России установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой, чтобы сбалансировать структуру кредитования и снизить закредитованность граждан, говорится в сообщении
, опубликованном на сайте регулятора.
«
"Банк России сократил макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на третий квартал 2023 года… С учетом адаптации банков и МФО к МПЛ, а также сохранения устойчивой динамики необеспеченного потребительского кредитования Банк России ужесточает значения МПЛ в целях достижения более сбалансированной структуры кредитования и снижения закредитованности граждан", - говорится в сообщении ЦБ.
Регулятор принял такое решение, чтобы ограничить рост закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов. МПЛ для третьего квартала текущего года сокращаются на 5 процентных пунктов по сравнению со значениями МПЛ для второго квартала, отметили в ЦБ.
Таким образом, значения МПЛ для третьего квартала этого года составят для банков (кроме банков с базовой лицензией) 20% от объема предоставленных потребкредитов без лимита кредитования в течение третьего квартала 2023 года и 20% от объема установленных лимитов кредитования в течение третьего квартала. В случае, если срок возврата кредита выше 5 лет, МПЛ составит 5%. Для МФО по кредитам для заемщиков с ПДН выше 80% лимиты установлены на уровне 30%.
В ЦБ также отметили, что сокращение МПЛ будет частично компенсировано планируемым изменением порядка расчета ПДН по долгосрочным кредитам. "Банки смогут рассчитывать ПДН по необеспеченным потребительским кредитам на срок более 4 лет без учета предположения, что такие кредиты будут погашены в течение 48 месяцев. Это снизит долю кредитов с ПДН более 80% на 2-3 п.п., по оценке Банка России", - отмечается в сообщении.
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