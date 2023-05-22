https://ria.ru/20230522/kosatki-1873383158.html

СМИ: в Испании спасли экипаж парусника после очередного нападения косаток

СМИ: в Испании спасли экипаж парусника после очередного нападения косаток - РИА Новости, 22.05.2023

СМИ: в Испании спасли экипаж парусника после очередного нападения косаток

Трех членов экипажа парусника пришлось спасать недалеко от берегов Испании из-за столкновения с группой косаток, передает агентство Europa Press со ссылкой на... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T12:22

2023-05-22T12:22

2023-05-22T12:41

в мире

испания

животные

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Трех членов экипажа парусника пришлось спасать недалеко от берегов Испании из-за столкновения с группой косаток, передает агентство Europa Press со ссылкой на источники в испанской службе спасения на море. Как сообщается, сигнал поступил в понедельник утром от экипажа парусника Allesammen, который находился в 8 милях (почти 15 километрах) от берегов провинции Кадис. "В этот понедельник пришлось спасать трех членов экипажа парусника, столкнувшегося с группой косаток. Они в добром здравии", - говорится в сообщении агентства. Как отметили в службе спасения, парусник буксируют в порт Барбате. По данным издания, в начале мая спасателям также пришлось прийти на помощь четырем членам экипажа парусника в районе Барбате после столкновения с косатками. Ранее сообщалось, что биологи пока не могут объяснить поведение косаток. Специалист программы по изучению морских млекопитающих (Cemma) Альфредо Лопес называл подобные происшествия "ненормальными". По его словам, обычно косатки не обращают никакого внимания на морские суда.

https://ria.ru/20230516/udavy-1872254524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, испания, животные