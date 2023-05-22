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СМИ: в Испании спасли экипаж парусника после очередного нападения косаток - РИА Новости, 22.05.2023
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12:22 22.05.2023 (обновлено: 12:41 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/kosatki-1873383158.html
СМИ: в Испании спасли экипаж парусника после очередного нападения косаток
СМИ: в Испании спасли экипаж парусника после очередного нападения косаток - РИА Новости, 22.05.2023
СМИ: в Испании спасли экипаж парусника после очередного нападения косаток
Трех членов экипажа парусника пришлось спасать недалеко от берегов Испании из-за столкновения с группой косаток, передает агентство Europa Press со ссылкой на... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T12:22
2023-05-22T12:41
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испания
животные
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Трех членов экипажа парусника пришлось спасать недалеко от берегов Испании из-за столкновения с группой косаток, передает агентство Europa Press со ссылкой на источники в испанской службе спасения на море. Как сообщается, сигнал поступил в понедельник утром от экипажа парусника Allesammen, который находился в 8 милях (почти 15 километрах) от берегов провинции Кадис. "В этот понедельник пришлось спасать трех членов экипажа парусника, столкнувшегося с группой косаток. Они в добром здравии", - говорится в сообщении агентства. Как отметили в службе спасения, парусник буксируют в порт Барбате. По данным издания, в начале мая спасателям также пришлось прийти на помощь четырем членам экипажа парусника в районе Барбате после столкновения с косатками. Ранее сообщалось, что биологи пока не могут объяснить поведение косаток. Специалист программы по изучению морских млекопитающих (Cemma) Альфредо Лопес называл подобные происшествия "ненормальными". По его словам, обычно косатки не обращают никакого внимания на морские суда.
https://ria.ru/20230516/udavy-1872254524.html
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в мире, испания, животные
В мире, Испания, Животные
СМИ: в Испании спасли экипаж парусника после очередного нападения косаток

Europa Press: экипаж парусника спасли у берегов Испании из-за очередного нападения косаток

© AP Photo / Elaine ThompsonКосатка
Косатка - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Elaine Thompson
Косатка . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Трех членов экипажа парусника пришлось спасать недалеко от берегов Испании из-за столкновения с группой косаток, передает агентство Europa Press со ссылкой на источники в испанской службе спасения на море.
Как сообщается, сигнал поступил в понедельник утром от экипажа парусника Allesammen, который находился в 8 милях (почти 15 километрах) от берегов провинции Кадис.
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"В этот понедельник пришлось спасать трех членов экипажа парусника, столкнувшегося с группой косаток. Они в добром здравии", - говорится в сообщении агентства.
Как отметили в службе спасения, парусник буксируют в порт Барбате.
По данным издания, в начале мая спасателям также пришлось прийти на помощь четырем членам экипажа парусника в районе Барбате после столкновения с косатками.
Ранее сообщалось, что биологи пока не могут объяснить поведение косаток. Специалист программы по изучению морских млекопитающих (Cemma) Альфредо Лопес называл подобные происшествия "ненормальными". По его словам, обычно косатки не обращают никакого внимания на морские суда.
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