https://ria.ru/20230522/konsolidatsiya-1873417909.html

Кремль назвал уровень консолидации общества вокруг Путина высоким

Кремль назвал уровень консолидации общества вокруг Путина высоким - РИА Новости, 22.05.2023

Кремль назвал уровень консолидации общества вокруг Путина высоким

Кремль оценивает уровень консолидации общества в РФ вокруг президента как высокий, это важно и для самого Владимира Путина, и для всех, заявил журналистам... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T14:14

2023-05-22T14:14

2023-05-22T14:14

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Кремль оценивает уровень консолидации общества в РФ вокруг президента как высокий, это важно и для самого Владимира Путина, и для всех, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Уровень поддержки, действительно, высокий, уровень консолидации вокруг президента высокий. Это важно. Это важно и для президента, и для нас всех", - сказал он.

https://ria.ru/20230520/putin-1873062331.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков