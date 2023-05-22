https://ria.ru/20230522/konsolidatsiya-1873417909.html
Кремль назвал уровень консолидации общества вокруг Путина высоким
Кремль назвал уровень консолидации общества вокруг Путина высоким - РИА Новости, 22.05.2023
Кремль назвал уровень консолидации общества вокруг Путина высоким
Кремль оценивает уровень консолидации общества в РФ вокруг президента как высокий, это важно и для самого Владимира Путина, и для всех, заявил журналистам... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:14
2023-05-22T14:14
2023-05-22T14:14
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Кремль оценивает уровень консолидации общества в РФ вокруг президента как высокий, это важно и для самого Владимира Путина, и для всех, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Уровень поддержки, действительно, высокий, уровень консолидации вокруг президента высокий. Это важно. Это важно и для президента, и для нас всех", - сказал он.
https://ria.ru/20230520/putin-1873062331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Кремль назвал уровень консолидации общества вокруг Путина высоким
Песков: Кремль оценивает уровень консолидации общества в России вокруг Путина как высокий
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Кремль оценивает уровень консолидации общества в РФ вокруг президента как высокий, это важно и для самого Владимира Путина, и для всех, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Уровень поддержки, действительно, высокий, уровень консолидации вокруг президента высокий. Это важно. Это важно и для президента, и для нас всех", - сказал он.
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