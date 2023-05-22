https://ria.ru/20230522/komissiya-1873432024.html

Луценко: депутаты выступают за скорейшую отмену комиссии при оплате ЖКХ

Луценко: депутаты выступают за скорейшую отмену комиссии при оплате ЖКХ - РИА Новости, 22.05.2023

Луценко: депутаты выступают за скорейшую отмену комиссии при оплате ЖКХ

Депутаты Северо-Запада в ходе 63-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России обратились в Госдуму с просьбой как можно быстрее отменить комиссию РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T15:00

2023-05-22T15:00

2023-05-22T15:00

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Депутаты Северо-Запада в ходе 63-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России обратились в Госдуму с просьбой как можно быстрее отменить комиссию за оплату коммунальных счетов, сообщает пресс-служба заксобрания области.В настоящее время в соответствии с законодательством прием и перевод денежных средств в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг могут осуществлять кредитные организации, платежные агенты и операторы почтовой связи. При этом за перевод средств они берут с граждан комиссионное вознаграждение."Для многих жителей нашей страны это значимые суммы. И отмена комиссий за перевод средств станет важным социальным шагом. Сейчас в Госдуме находится проект федерального закона, который запрещает взимать комиссии при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. Еще в 2020 году он был принят в первом чтении и рекомендован к принятию во втором. Однако, с тех пор рассмотрение законопроекта было отложено. Поэтому вместе с коллегами из других регионов Северо-Запада мы подготовили обращение на имя председателя Государственной Думы с просьбой о скорейшем принятии этого закона и освобождении граждан от дополнительных банковских сборов", - рассказал заместитель председателя Парламентской ассоциации Северо-Запада России, председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.Кроме того, участники конференции вышли с предложением внести изменения в Положение о паспорте гражданина Российской Федерации, которые, по сути, продлевают его действие после истечения срока действия для участников СВО.Дело в том, что мобилизованные и добровольцы зачастую не имеют возможности заменить паспорт по достижении 20 и 45 лет. Из-за этого они не могут осуществлять нотариальные действия, оформлять различные договоры, заключать или расторгать брак.Парламентарии вышли с обращением к правительству РФ с просьбой рассмотреть возможность внести изменения в положение, которые позволят участникам СВО совершать нотариальные действия, осуществлять записи актов гражданского состояния, сделки и другие действия при наличии у них паспорта гражданина Российской Федерации, срок действия которого истек в период участия в специальной военной операции, а также в течение 90 дней после окончания прохождения военной службы по контракту.

https://ria.ru/20230518/lutsenko-1872590063.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко