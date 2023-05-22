https://ria.ru/20230522/komissiya-1873432024.html
Луценко: депутаты выступают за скорейшую отмену комиссии при оплате ЖКХ
Луценко: депутаты выступают за скорейшую отмену комиссии при оплате ЖКХ - РИА Новости, 22.05.2023
Луценко: депутаты выступают за скорейшую отмену комиссии при оплате ЖКХ
Депутаты Северо-Запада в ходе 63-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России обратились в Госдуму с просьбой как можно быстрее отменить комиссию РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T15:00
2023-05-22T15:00
2023-05-22T15:00
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Депутаты Северо-Запада в ходе 63-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России обратились в Госдуму с просьбой как можно быстрее отменить комиссию за оплату коммунальных счетов, сообщает пресс-служба заксобрания области.В настоящее время в соответствии с законодательством прием и перевод денежных средств в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг могут осуществлять кредитные организации, платежные агенты и операторы почтовой связи. При этом за перевод средств они берут с граждан комиссионное вознаграждение."Для многих жителей нашей страны это значимые суммы. И отмена комиссий за перевод средств станет важным социальным шагом. Сейчас в Госдуме находится проект федерального закона, который запрещает взимать комиссии при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. Еще в 2020 году он был принят в первом чтении и рекомендован к принятию во втором. Однако, с тех пор рассмотрение законопроекта было отложено. Поэтому вместе с коллегами из других регионов Северо-Запада мы подготовили обращение на имя председателя Государственной Думы с просьбой о скорейшем принятии этого закона и освобождении граждан от дополнительных банковских сборов", - рассказал заместитель председателя Парламентской ассоциации Северо-Запада России, председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.Кроме того, участники конференции вышли с предложением внести изменения в Положение о паспорте гражданина Российской Федерации, которые, по сути, продлевают его действие после истечения срока действия для участников СВО.Дело в том, что мобилизованные и добровольцы зачастую не имеют возможности заменить паспорт по достижении 20 и 45 лет. Из-за этого они не могут осуществлять нотариальные действия, оформлять различные договоры, заключать или расторгать брак.Парламентарии вышли с обращением к правительству РФ с просьбой рассмотреть возможность внести изменения в положение, которые позволят участникам СВО совершать нотариальные действия, осуществлять записи актов гражданского состояния, сделки и другие действия при наличии у них паспорта гражданина Российской Федерации, срок действия которого истек в период участия в специальной военной операции, а также в течение 90 дней после окончания прохождения военной службы по контракту.
https://ria.ru/20230518/lutsenko-1872590063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, андрей луценко
Вологодская область, Вологодская область, Андрей Луценко
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Депутаты Северо-Запада в ходе 63-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России обратились в Госдуму с просьбой как можно быстрее отменить комиссию за оплату коммунальных счетов, сообщает пресс-служба заксобрания области.
В настоящее время в соответствии с законодательством прием и перевод денежных средств в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг могут осуществлять кредитные организации, платежные агенты и операторы почтовой связи. При этом за перевод средств они берут с граждан комиссионное вознаграждение.
"Для многих жителей нашей страны это значимые суммы. И отмена комиссий за перевод средств станет важным социальным шагом. Сейчас в Госдуме находится проект федерального закона, который запрещает взимать комиссии при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. Еще в 2020 году он был принят в первом чтении и рекомендован к принятию во втором. Однако, с тех пор рассмотрение законопроекта было отложено. Поэтому вместе с коллегами из других регионов Северо-Запада мы подготовили обращение на имя председателя Государственной Думы с просьбой о скорейшем принятии этого закона и освобождении граждан от дополнительных банковских сборов", - рассказал заместитель председателя Парламентской ассоциации Северо-Запада России, председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко
.
Кроме того, участники конференции вышли с предложением внести изменения в Положение о паспорте гражданина Российской Федерации, которые, по сути, продлевают его действие после истечения срока действия для участников СВО.
Дело в том, что мобилизованные и добровольцы зачастую не имеют возможности заменить паспорт по достижении 20 и 45 лет. Из-за этого они не могут осуществлять нотариальные действия, оформлять различные договоры, заключать или расторгать брак.
Парламентарии вышли с обращением к правительству РФ
с просьбой рассмотреть возможность внести изменения в положение, которые позволят участникам СВО совершать нотариальные действия, осуществлять записи актов гражданского состояния, сделки и другие действия при наличии у них паспорта гражданина Российской Федерации, срок действия которого истек в период участия в специальной военной операции, а также в течение 90 дней после окончания прохождения военной службы по контракту.
Луценко: поддержаны меры по борьбе с борщевиком, предложенные Вологодчиной