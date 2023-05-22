https://ria.ru/20230522/kiberbezopasnost-1873307794.html
Российские компании займут половину рынка кибербезопасности, заявил эксперт
Российские компании займут половину рынка кибербезопасности, заявил эксперт - РИА Новости, 22.05.2023
Российские компании займут половину рынка кибербезопасности, заявил эксперт
Доля отечественных решений по информационной безопасности в России по итогам 2022 года составила 30-35%, к концу 2023 года она превысит 50%, рассказал РИА... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T04:35
2023-05-22T04:35
2023-05-22T04:35
экономика
технологии
россия
microsoft corporation
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Доля отечественных решений по информационной безопасности в России по итогам 2022 года составила 30-35%, к концу 2023 года она превысит 50%, рассказал РИА Новости директор по развитию клиентских решений beeline cloud Андрей Краснов. Что касается системного и прикладного программного обеспечения (ПО), по словам эксперта, в этой сфере ситуация "не такая радужная". Связано это с тем, что цикл разработки качественного продукта составляет 5-7 лет, при этом реальная работа по стимулированию этой отрасли началась около 2 лет назад. "Полагаю, что есть возможность импортозаместить порядка 30% существующего иностранного ПО, но сейчас доля отечественных решений составляет не более 15%", - рассказал Краснов. Эксперт привел в пример продукты американской корпорации Microsoft, которые достаточно сильно проникли на рынок за счет экосистемного подхода и решения большого количества задач. "В России пока таких примеров нет, но такие игроки, как 1С и подобные ей компании имеют большой потенциал и вполне могут занять эту нишу", - полагает Краснов.
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экономика, технологии, россия, microsoft corporation
Экономика, Технологии, Россия, Microsoft Corporation
Российские компании займут половину рынка кибербезопасности, заявил эксперт
Эксперт Beeline Cloud Краснов: российские компании займут половину рынка кибербезопасности
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Доля отечественных решений по информационной безопасности в России по итогам 2022 года составила 30-35%, к концу 2023 года она превысит 50%, рассказал РИА Новости директор по развитию клиентских решений beeline cloud Андрей Краснов.
«
"Государство при помощи регуляторных требований на протяжении порядка 15 лет стимулировало разработки отечественных решений в области информационной безопасности. По нашей оценке, около 80-90% классов решений ИБ можно импортозаместить безболезненно, продукты есть. Но вместе с тем по итогам 2022 году доля отечественных решений ИБ в РФ составила 30-35%. Прогнозируем, что к концу 2023 года эта доля превысит 50%", - сказал Краснов.
Что касается системного и прикладного программного обеспечения (ПО), по словам эксперта, в этой сфере ситуация "не такая радужная". Связано это с тем, что цикл разработки качественного продукта составляет 5-7 лет, при этом реальная работа по стимулированию этой отрасли началась около 2 лет назад.
"Полагаю, что есть возможность импортозаместить порядка 30% существующего иностранного ПО, но сейчас доля отечественных решений составляет не более 15%", - рассказал Краснов.
Эксперт привел в пример продукты американской корпорации Microsoft
, которые достаточно сильно проникли на рынок за счет экосистемного подхода и решения большого количества задач. "В России пока таких примеров нет, но такие игроки, как 1С и подобные ей компании имеют большой потенциал и вполне могут занять эту нишу", - полагает Краснов.
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