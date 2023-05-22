https://ria.ru/20230522/izbienie-1873414206.html
Полиция в Нижнем Тагиле проверяет видео, на котором избивают собаку
Полиция в Нижнем Тагиле проверяет видео, на котором избивают собаку - РИА Новости, 22.05.2023
Полиция в Нижнем Тагиле проверяет видео, на котором избивают собаку
Силовики проверят жителя Нижнего Тагила после появления видеозаписи, на которой он избивает свою собаку, сообщает пресс-служба городского управления МВД. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:02
2023-05-22T14:02
2023-05-22T14:02
происшествия
нижний тагил
свердловская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Силовики проверят жителя Нижнего Тагила после появления видеозаписи, на которой он избивает свою собаку, сообщает пресс-служба городского управления МВД. Ранее Telegram-канал опубликовал видео, на котором мужчина не менее 12 раз наносит удары по голове и шее своей черно-белой собаке, в конце записи избитый питомец все-таки вырывается из рук агрессивного хозяина. "Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту жестокого обращения с животным. Заявитель в интернете увидел видеозапись, на которой неизвестный мужчина издевался над собакой, и сообщил о произошедшем в органы внутренних дел", - говорится в релизе. Как уточняют в ведомстве, героем видео оказался 30-летний безработный, проживающий на улице Калинина. Житель Нижнего Тагила пояснил полицейским, что события происходили около трех месяцев назад, а снимал видео его знакомый, когда они якобы "дурачились". По утверждению мужчины, затем они со знакомым поссорились, после чего тот и распространил кадры в сети. "Со слов мужчины, с собакой все в порядке. В настоящее время сотрудники полиции опрашивают соседей установленного участника произошедшего и выясняют личность его знакомого", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230321/sobaka-1859455819.html
https://ria.ru/20230415/zhivotnye-1865387440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний тагил, свердловская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция в Нижнем Тагиле проверяет видео, на котором избивают собаку
Полиция проверит жителя Нижнего Тагила из-за видео, на котором он избивает собаку
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая - РИА Новости.
Силовики проверят жителя Нижнего Тагила после появления видеозаписи, на которой он избивает свою собаку, сообщает пресс-служба
городского управления МВД.
Ранее Telegram-канал опубликовал видео, на котором мужчина не менее 12 раз наносит удары по голове и шее своей черно-белой собаке, в конце записи избитый питомец все-таки вырывается из рук агрессивного хозяина.
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"Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту жестокого обращения с животным. Заявитель в интернете увидел видеозапись, на которой неизвестный мужчина издевался над собакой, и сообщил о произошедшем в органы внутренних дел", - говорится в релизе.
Как уточняют в ведомстве, героем видео оказался 30-летний безработный, проживающий на улице Калинина. Житель Нижнего Тагила пояснил полицейским, что события происходили около трех месяцев назад, а снимал видео его знакомый, когда они якобы "дурачились". По утверждению мужчины, затем они со знакомым поссорились, после чего тот и распространил кадры в сети.
"Со слов мужчины, с собакой все в порядке. В настоящее время сотрудники полиции опрашивают соседей установленного участника произошедшего и выясняют личность его знакомого", - отметили в пресс-службе.
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