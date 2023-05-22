https://ria.ru/20230522/izbienie-1873414206.html

Полиция в Нижнем Тагиле проверяет видео, на котором избивают собаку

Полиция в Нижнем Тагиле проверяет видео, на котором избивают собаку - РИА Новости, 22.05.2023

Полиция в Нижнем Тагиле проверяет видео, на котором избивают собаку

Силовики проверят жителя Нижнего Тагила после появления видеозаписи, на которой он избивает свою собаку, сообщает пресс-служба городского управления МВД. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T14:02

2023-05-22T14:02

2023-05-22T14:02

происшествия

нижний тагил

свердловская область

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Силовики проверят жителя Нижнего Тагила после появления видеозаписи, на которой он избивает свою собаку, сообщает пресс-служба городского управления МВД. Ранее Telegram-канал опубликовал видео, на котором мужчина не менее 12 раз наносит удары по голове и шее своей черно-белой собаке, в конце записи избитый питомец все-таки вырывается из рук агрессивного хозяина. "Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту жестокого обращения с животным. Заявитель в интернете увидел видеозапись, на которой неизвестный мужчина издевался над собакой, и сообщил о произошедшем в органы внутренних дел", - говорится в релизе. Как уточняют в ведомстве, героем видео оказался 30-летний безработный, проживающий на улице Калинина. Житель Нижнего Тагила пояснил полицейским, что события происходили около трех месяцев назад, а снимал видео его знакомый, когда они якобы "дурачились". По утверждению мужчины, затем они со знакомым поссорились, после чего тот и распространил кадры в сети. "Со слов мужчины, с собакой все в порядке. В настоящее время сотрудники полиции опрашивают соседей установленного участника произошедшего и выясняют личность его знакомого", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230321/sobaka-1859455819.html

https://ria.ru/20230415/zhivotnye-1865387440.html

нижний тагил

свердловская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

происшествия, нижний тагил, свердловская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)