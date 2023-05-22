https://ria.ru/20230522/iskusstvo-1873470955.html

Суд признал около ста произведений из Третьяковки собственностью России

Суд признал около ста произведений из Третьяковки собственностью России - РИА Новости, 22.05.2023

Суд признал около ста произведений из Третьяковки собственностью России

Замоскворецкий суд Москвы по иску Третьяковской галереи признал собственностью государства около ста бесхозных произведений искусства, включая этюды... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T17:47

2023-05-22T17:47

2023-05-22T18:00

россия

культура

москва

исаак левитан

третьяковская галерея

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы по иску Третьяковской галереи признал собственностью государства около ста бесхозных произведений искусства, включая этюды Петрова-Водкина и Левитана, сообщили РИА Новости в суде."Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил заявление ФГБУК "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея", - сказала собеседница агентства.Третьяковка в своих исковых требованиях просила признать 72 живописных, 19 графических картин и три скульптуры бесхозными с последующим их обращением в доход государства.Как указывала галерея в пресс-релизе, обращение произведений искусства в доход государства "в случае, когда установить их владельцев не представляется возможным, является обычной процедурой для предметов, находящихся не менее пяти лет на временном хранении в музее".Музей предпринял все меры для установления личности владельцев, направлял "соответствующие запросы в органы исполнительной власти, управления ЗАГС", публиковал список произведений, отмечала галерея.Среди них - этюды Кузьмы Петрова-Водкина и Исаака Левитана, картины Меретгельды Акмамедова, Меретдурды Аннакулиева, Андрея Коцки, Андрея Курнакова, Василия Рождественского, Юлии Оболенской.

https://ria.ru/20230518/vystavka-1872564572.html

https://ria.ru/20230425/muzey-1867657553.html

россия

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, культура, москва, исаак левитан, третьяковская галерея