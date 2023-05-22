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Суд признал около ста произведений из Третьяковки собственностью России - РИА Новости, 22.05.2023
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17:47 22.05.2023 (обновлено: 18:00 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/iskusstvo-1873470955.html
Суд признал около ста произведений из Третьяковки собственностью России
Суд признал около ста произведений из Третьяковки собственностью России - РИА Новости, 22.05.2023
Суд признал около ста произведений из Третьяковки собственностью России
Замоскворецкий суд Москвы по иску Третьяковской галереи признал собственностью государства около ста бесхозных произведений искусства, включая этюды... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T17:47
2023-05-22T18:00
россия
культура
москва
исаак левитан
третьяковская галерея
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы по иску Третьяковской галереи признал собственностью государства около ста бесхозных произведений искусства, включая этюды Петрова-Водкина и Левитана, сообщили РИА Новости в суде."Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил заявление ФГБУК "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея", - сказала собеседница агентства.Третьяковка в своих исковых требованиях просила признать 72 живописных, 19 графических картин и три скульптуры бесхозными с последующим их обращением в доход государства.Как указывала галерея в пресс-релизе, обращение произведений искусства в доход государства "в случае, когда установить их владельцев не представляется возможным, является обычной процедурой для предметов, находящихся не менее пяти лет на временном хранении в музее".Музей предпринял все меры для установления личности владельцев, направлял "соответствующие запросы в органы исполнительной власти, управления ЗАГС", публиковал список произведений, отмечала галерея.Среди них - этюды Кузьмы Петрова-Водкина и Исаака Левитана, картины Меретгельды Акмамедова, Меретдурды Аннакулиева, Андрея Коцки, Андрея Курнакова, Василия Рождественского, Юлии Оболенской.
https://ria.ru/20230518/vystavka-1872564572.html
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россия, культура, москва, исаак левитан, третьяковская галерея
Россия, Культура, Москва, Исаак Левитан, Третьяковская галерея
Суд признал около ста произведений из Третьяковки собственностью России

Около ста бесхозных произведений искусства из Третьяковки признали собственностью России

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Третьяковской галереи после реставрации
Здание Государственной Третьяковской галереи после реставрации - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Здание Государственной Третьяковской галереи после реставрации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы по иску Третьяковской галереи признал собственностью государства около ста бесхозных произведений искусства, включая этюды Петрова-Водкина и Левитана, сообщили РИА Новости в суде.
"Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил заявление ФГБУК "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея", - сказала собеседница агентства.
Посетительница фотографирует коллажи работы Ивана Голицына из серии Светотени. Тени забытых предков на выставке Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
В Третьяковке показали графику Малевича и Родченко из новых поступлений
18 мая, 13:11
Третьяковка в своих исковых требованиях просила признать 72 живописных, 19 графических картин и три скульптуры бесхозными с последующим их обращением в доход государства.
Как указывала галерея в пресс-релизе, обращение произведений искусства в доход государства "в случае, когда установить их владельцев не представляется возможным, является обычной процедурой для предметов, находящихся не менее пяти лет на временном хранении в музее".
Музей предпринял все меры для установления личности владельцев, направлял "соответствующие запросы в органы исполнительной власти, управления ЗАГС", публиковал список произведений, отмечала галерея.
Среди них - этюды Кузьмы Петрова-Водкина и Исаака Левитана, картины Меретгельды Акмамедова, Меретдурды Аннакулиева, Андрея Коцки, Андрея Курнакова, Василия Рождественского, Юлии Оболенской.
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РоссияКультураМоскваИсаак ЛевитанТретьяковская галерея
 
 
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