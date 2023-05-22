https://ria.ru/20230522/groza-1873476863.html
Москвичей предупредили об усилении ветра и грозе
Москвичей предупредили об усилении ветра и грозе - РИА Новости, 22.05.2023
Москвичей предупредили об усилении ветра и грозе
Усиление ветра, кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T18:14
2023-05-22T18:14
2023-05-22T18:14
общество
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Усиление ветра, кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. В ведомстве рекомендуют водителям ехать помедленнее и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, парковаться вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
https://ria.ru/20230522/pogoda-1873404810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Погода
Москвичей предупредили об усилении ветра и грозе
МЧС предупредило об усилении ветра и грозе в Москве в ближайшие часы