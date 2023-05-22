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Москвичей предупредили об усилении ветра и грозе - РИА Новости, 22.05.2023
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18:14 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/groza-1873476863.html
Москвичей предупредили об усилении ветра и грозе
Москвичей предупредили об усилении ветра и грозе - РИА Новости, 22.05.2023
Москвичей предупредили об усилении ветра и грозе
Усиление ветра, кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T18:14
2023-05-22T18:14
общество
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Усиление ветра, кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. В ведомстве рекомендуют водителям ехать помедленнее и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, парковаться вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Погода
Москвичей предупредили об усилении ветра и грозе

МЧС предупредило об усилении ветра и грозе в Москве в ближайшие часы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛюди во время дождя на Красной площади в Москве
Люди во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Люди во время дождя на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Усиление ветра, кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
«
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час и до 22.00 22 мая местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе ветер с порывами 12-15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендуют водителям ехать помедленнее и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, парковаться вдали от деревьев.
Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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