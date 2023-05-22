https://ria.ru/20230522/groza-1873476863.html

Москвичей предупредили об усилении ветра и грозе

Москвичей предупредили об усилении ветра и грозе - РИА Новости, 22.05.2023

Москвичей предупредили об усилении ветра и грозе

Усиление ветра, кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T18:14

2023-05-22T18:14

2023-05-22T18:14

общество

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Усиление ветра, кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. В ведомстве рекомендуют водителям ехать помедленнее и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, парковаться вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20230522/pogoda-1873404810.html

москва

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода