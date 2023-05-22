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Мицотакис отказался формировать коалиционное правительство Греции - РИА Новости, 22.05.2023
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13:01 22.05.2023 (обновлено: 13:12 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/gretsiya-1873395664.html
Мицотакис отказался формировать коалиционное правительство Греции
Мицотакис отказался формировать коалиционное правительство Греции - РИА Новости, 22.05.2023
Мицотакис отказался формировать коалиционное правительство Греции
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отказался формировать коалиционное правительство и заявил, что вернет мандат на формирование кабинета президенту... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T13:01
2023-05-22T13:12
греция
кириакос мицотакис
в мире
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АФИНЫ, 22 мая - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отказался формировать коалиционное правительство и заявил, что вернет мандат на формирование кабинета президенту Греции Катерине Сакелларопулу, сообщило греческое общественное телевидение ERT.Поскольку на парламентских выборах 21 мая ни одна партия не получила абсолютного большинства (151 место и более в 300-местном парламенте), президент в соответствии с конституцией на встрече с Мицотакисом предложила ему сформировать правительство как лидеру первой партии.Мицотакис отказался, заявив, что вернет мандат во второй половине дня, поскольку условий для формирования правительства нет."Считаю своим долгом как можно быстрее преодолеть препятствие (для формирования правительства - ред.) в виде простой пропорциональной системы выборов и намерен вернуть вам мандат во второй половине дня, чтобы мы могли провести выборы, возможно, 25 июня", - сказал Мицотакис.Ранее Мицотакис заявлял, что "Новая демократия" добивается создания только однопартийного правительства.Теперь Сакелларопулу предложит лидерам второй и третьей партии провести консультации по созданию коалиционного правительства. Если они не смогут договориться, то президент соберет лидеров всех партий в попытке создать кабинет министров. В случае провала парламент будет распущен, назначено временное правительство и проведены новые выборы.
https://ria.ru/20230521/vybory-1873268579.html
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греция, кириакос мицотакис, в мире
Греция, Кириакос Мицотакис, В мире
Мицотакис отказался формировать коалиционное правительство Греции

Премьер Греции Мицотакис вернет мандат на формирование правительства президенту

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Архивное фото
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АФИНЫ, 22 мая - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отказался формировать коалиционное правительство и заявил, что вернет мандат на формирование кабинета президенту Греции Катерине Сакелларопулу, сообщило греческое общественное телевидение ERT.
Поскольку на парламентских выборах 21 мая ни одна партия не получила абсолютного большинства (151 место и более в 300-местном парламенте), президент в соответствии с конституцией на встрече с Мицотакисом предложила ему сформировать правительство как лидеру первой партии.
Вид на Афины - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
В Греции завершилось голосование на выборах
21 мая, 19:07
Мицотакис отказался, заявив, что вернет мандат во второй половине дня, поскольку условий для формирования правительства нет.
"Считаю своим долгом как можно быстрее преодолеть препятствие (для формирования правительства - ред.) в виде простой пропорциональной системы выборов и намерен вернуть вам мандат во второй половине дня, чтобы мы могли провести выборы, возможно, 25 июня", - сказал Мицотакис.
Ранее Мицотакис заявлял, что "Новая демократия" добивается создания только однопартийного правительства.
Теперь Сакелларопулу предложит лидерам второй и третьей партии провести консультации по созданию коалиционного правительства. Если они не смогут договориться, то президент соберет лидеров всех партий в попытке создать кабинет министров. В случае провала парламент будет распущен, назначено временное правительство и проведены новые выборы.
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