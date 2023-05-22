https://ria.ru/20230522/gretsiya-1873395664.html

Мицотакис отказался формировать коалиционное правительство Греции

Мицотакис отказался формировать коалиционное правительство Греции - РИА Новости, 22.05.2023

Мицотакис отказался формировать коалиционное правительство Греции

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отказался формировать коалиционное правительство и заявил, что вернет мандат на формирование кабинета президенту... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T13:01

2023-05-22T13:01

2023-05-22T13:12

греция

кириакос мицотакис

в мире

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АФИНЫ, 22 мая - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отказался формировать коалиционное правительство и заявил, что вернет мандат на формирование кабинета президенту Греции Катерине Сакелларопулу, сообщило греческое общественное телевидение ERT.Поскольку на парламентских выборах 21 мая ни одна партия не получила абсолютного большинства (151 место и более в 300-местном парламенте), президент в соответствии с конституцией на встрече с Мицотакисом предложила ему сформировать правительство как лидеру первой партии.Мицотакис отказался, заявив, что вернет мандат во второй половине дня, поскольку условий для формирования правительства нет."Считаю своим долгом как можно быстрее преодолеть препятствие (для формирования правительства - ред.) в виде простой пропорциональной системы выборов и намерен вернуть вам мандат во второй половине дня, чтобы мы могли провести выборы, возможно, 25 июня", - сказал Мицотакис.Ранее Мицотакис заявлял, что "Новая демократия" добивается создания только однопартийного правительства.Теперь Сакелларопулу предложит лидерам второй и третьей партии провести консультации по созданию коалиционного правительства. Если они не смогут договориться, то президент соберет лидеров всех партий в попытке создать кабинет министров. В случае провала парламент будет распущен, назначено временное правительство и проведены новые выборы.

https://ria.ru/20230521/vybory-1873268579.html

https://ria.ru/20230522/gretsiya-1873302925.html

греция

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

греция, кириакос мицотакис, в мире