https://ria.ru/20230522/gretsiya-1873395664.html
Мицотакис отказался формировать коалиционное правительство Греции
Мицотакис отказался формировать коалиционное правительство Греции - РИА Новости, 22.05.2023
Мицотакис отказался формировать коалиционное правительство Греции
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отказался формировать коалиционное правительство и заявил, что вернет мандат на формирование кабинета президенту... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T13:01
2023-05-22T13:01
2023-05-22T13:12
греция
кириакос мицотакис
в мире
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АФИНЫ, 22 мая - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отказался формировать коалиционное правительство и заявил, что вернет мандат на формирование кабинета президенту Греции Катерине Сакелларопулу, сообщило греческое общественное телевидение ERT.Поскольку на парламентских выборах 21 мая ни одна партия не получила абсолютного большинства (151 место и более в 300-местном парламенте), президент в соответствии с конституцией на встрече с Мицотакисом предложила ему сформировать правительство как лидеру первой партии.Мицотакис отказался, заявив, что вернет мандат во второй половине дня, поскольку условий для формирования правительства нет."Считаю своим долгом как можно быстрее преодолеть препятствие (для формирования правительства - ред.) в виде простой пропорциональной системы выборов и намерен вернуть вам мандат во второй половине дня, чтобы мы могли провести выборы, возможно, 25 июня", - сказал Мицотакис.Ранее Мицотакис заявлял, что "Новая демократия" добивается создания только однопартийного правительства.Теперь Сакелларопулу предложит лидерам второй и третьей партии провести консультации по созданию коалиционного правительства. Если они не смогут договориться, то президент соберет лидеров всех партий в попытке создать кабинет министров. В случае провала парламент будет распущен, назначено временное правительство и проведены новые выборы.
https://ria.ru/20230521/vybory-1873268579.html
https://ria.ru/20230522/gretsiya-1873302925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
греция, кириакос мицотакис, в мире
Греция, Кириакос Мицотакис, В мире
Мицотакис отказался формировать коалиционное правительство Греции
Премьер Греции Мицотакис вернет мандат на формирование правительства президенту
АФИНЫ, 22 мая - РИА Новости.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отказался формировать коалиционное правительство и заявил, что вернет мандат на формирование кабинета президенту Греции Катерине Сакелларопулу, сообщило греческое общественное телевидение ERT
.
Поскольку на парламентских выборах 21 мая ни одна партия не получила абсолютного большинства (151 место и более в 300-местном парламенте), президент в соответствии с конституцией на встрече с Мицотакисом предложила ему сформировать правительство как лидеру первой партии.
В Греции завершилось голосование на выборах
Мицотакис отказался, заявив, что вернет мандат во второй половине дня, поскольку условий для формирования правительства нет.
"Считаю своим долгом как можно быстрее преодолеть препятствие (для формирования правительства - ред.) в виде простой пропорциональной системы выборов и намерен вернуть вам мандат во второй половине дня, чтобы мы могли провести выборы, возможно, 25 июня", - сказал Мицотакис.
Ранее Мицотакис заявлял, что "Новая демократия" добивается создания только однопартийного правительства.
Теперь Сакелларопулу предложит лидерам второй и третьей партии провести консультации по созданию коалиционного правительства. Если они не смогут договориться, то президент соберет лидеров всех партий в попытке создать кабинет министров. В случае провала парламент будет распущен, назначено временное правительство и проведены новые выборы.
На выборах в Греции правящая партия набрала почти 41 процент голосов