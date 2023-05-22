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Пашинян обсудит с Россией охрану армяно-иранской границы - РИА Новости, 22.05.2023
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14:11 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/granitsa-1873417235.html
Пашинян обсудит с Россией охрану армяно-иранской границы
Пашинян обсудит с Россией охрану армяно-иранской границы - РИА Новости, 22.05.2023
Пашинян обсудит с Россией охрану армяно-иранской границы
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что обсудит с РФ вопрос охраны армяно-иранской границы российскими пограничниками. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:11
2023-05-22T14:11
россия
армения
иран
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 22 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что обсудит с РФ вопрос охраны армяно-иранской границы российскими пограничниками. "Что касается пограничных войск, там все действия должны быть согласованы с правительством, в частности со службой национальной безопасности. Я могу сказать, что проверим, какие действия проводятся, и если эти действия будут вне рамок согласований, будут содержать вызовы суверенитету и территориальной целостности, мы этот вопрос обсудим", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о работах, проводимых российскими пограничниками в городе Мегри на границе с Ираном. По его словам, эти вопросы входят в компетенцию как правительства, так и органов местного самоуправления. "Конечно есть дислокации, на которые мы согласились, но это не означает, что эти дислокации в конкретных местах должны быть вечными. Исходя из развивающихся событий мы все детали обсудим с российскими партнерами", - заявил Пашинян. При этом он не согласился с оценкой журналиста, назвавшего отношение России к Армении враждебным. "Я думаю, что мы должны сделать все для углубления и развития партнерских отношений с Россией", - сказал Пашинян.
https://ria.ru/20230520/iran-1873096669.html
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россия, армения, иран, никол пашинян, в мире
Россия, Армения, Иран, Никол Пашинян, В мире
Пашинян обсудит с Россией охрану армяно-иранской границы

Пашинян обсудит с Москвой вопрос охраны армяно-иранской границы российскими пограничниками

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Республики Армения Никол Пашинян
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 22 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что обсудит с РФ вопрос охраны армяно-иранской границы российскими пограничниками.
"Что касается пограничных войск, там все действия должны быть согласованы с правительством, в частности со службой национальной безопасности. Я могу сказать, что проверим, какие действия проводятся, и если эти действия будут вне рамок согласований, будут содержать вызовы суверенитету и территориальной целостности, мы этот вопрос обсудим", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о работах, проводимых российскими пограничниками в городе Мегри на границе с Ираном.
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По его словам, эти вопросы входят в компетенцию как правительства, так и органов местного самоуправления. "Конечно есть дислокации, на которые мы согласились, но это не означает, что эти дислокации в конкретных местах должны быть вечными. Исходя из развивающихся событий мы все детали обсудим с российскими партнерами", - заявил Пашинян.
При этом он не согласился с оценкой журналиста, назвавшего отношение России к Армении враждебным. "Я думаю, что мы должны сделать все для углубления и развития партнерских отношений с Россией", - сказал Пашинян.
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