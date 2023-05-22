https://ria.ru/20230522/gran-pri-1873504106.html

ФосАгро в третий раз завоевала Гран-при конкурса "Лидеры бизнеса" РСПП

ФосАгро в третий раз завоевала Гран-при конкурса "Лидеры бизнеса" РСПП - РИА Новости, 22.05.2023

ФосАгро в третий раз завоевала Гран-при конкурса "Лидеры бизнеса" РСПП

ПАО "ФосАгро" в третий раз завоевала Гран-при Всероссийского конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность-2022", проводимого РСПП, сообщает... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T20:58

2023-05-22T20:58

2023-05-22T20:58

фосагро

российский союз промышленников и предпринимателей

александр шохин

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. ПАО "ФосАгро" в третий раз завоевала Гран-при Всероссийского конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность-2022", проводимого РСПП, сообщает компания.Оргкомитет конкурса оценивал деятельность российского бизнеса в 2022 году, в конкурсе приняли участие 287 крупнейших компаний страны."Уже в третий раз Гран-при конкурса вручается "ФосАгро". Это свидетельствует об исключительно высокой оценке результатов деятельности компании в области корпоративной социальной ответственности, экономической и инвестиционной активности со стороны делового сообщества. "ФосАгро" остаётся локомотивом устойчивого развития, внося важный вклад в совершенствования корпоративных практик в масштабе страны", - приводится в сообщении комментарий президента РСПП Александра Шохина.Генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников поблагодарил Оргкомитет конкурса за признание достижений компании."Последовательное увеличение выпуска нашей экоэффективной продукции позволяет компании не только каждый год бить производственные рекорды, но и брать на себя дополнительные социальные обязательства. В результате в прошлом году мы увеличили финансирование социальных и благотворительных проектов почти в 2,5 раза – до 12,9 миллиарда рублей. Кроме того, мы в 1,5 раза нарастили налоговые отчисления – до более 59 миллиардов рублей", - подчеркнул он.Как отметили в пресс-службе компании, 2022 год стал для "ФосАгро" рекордным по производству минеральных удобрений и кормовых фосфатов — выпущено 11,1 миллиона тонн (почти 5% роста к 2021 году). В развитие компании был вложен рекордный объём инвестиций – 63 миллиарда рублей (на треть больше, чем в 2021 году).В 2022-23 годах "ФосАгро" проиндексировала заработные платы работников на 29%, при этом средняя зарплата выросла более, чем на 40%. Также "ФосАгро" ежегодно выплачиваются премии к профессиональным праздникам – Дню Химика и Дню Горняка. В этом году ко Дню Химика всем сотрудникам Группы "ФосАгро" будет выплачена премия в размере 50 тысяч рублей. Ветераны предприятий получат по 10 тысяч рублей. На эти цели будет направлено 1,5 миллиарда рублей, добавили в пресс-службе.Решение о присуждении компании Гран-при за 2022 год было принято с учетом устойчивой динамики роста производственных показателей "ФосАгро", увеличения производительности труда, реализации программы подготовки и развития кадров, значительного уровня финансирования и масштаба проектов в области природоохранной деятельности, высокого уровня соцзащиты работников, гарантированного коллективными договорами, активного участия компании в программах социально-экономического развития регионов и муниципалитетов присутствия, масштаба благотворительных программ, реализуемых в соответствии со стратегией социальной ответственности.

https://ria.ru/20230324/indeksatsiya-1860298434.html

https://ria.ru/20230518/premii-1872687122.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фосагро, российский союз промышленников и предпринимателей, александр шохин