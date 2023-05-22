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Рябков назвал ситуацию с госдолгом США цирком
Рябков назвал ситуацию с госдолгом США цирком - РИА Новости, 22.05.2023
Рябков назвал ситуацию с госдолгом США цирком
РЯБКОВ НАЗВАЛ ЦИРКОМ СИТУАЦИЮ С ПРОТИВОРЕЧИЯМИ ПО ПОВОДУ ГОСДОЛГА США, ГОТОВ ДЕРЖАТЬ ПАРИ, ЧТО ОНИ ДОГОВОРЯТСЯ РИА Новости, 22.05.2023
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РЯБКОВ НАЗВАЛ ЦИРКОМ СИТУАЦИЮ С ПРОТИВОРЕЧИЯМИ ПО ПОВОДУ ГОСДОЛГА США, ГОТОВ ДЕРЖАТЬ ПАРИ, ЧТО ОНИ ДОГОВОРЯТСЯ
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Рябков назвал ситуацию с госдолгом США цирком
Рябков назвал ситуацию с противоречиями по поводу госдолга США цирком