https://ria.ru/20230522/gershkovich-1873340899.html

В МИД ответили на вопрос о предоставлении консульского доступа к Гершковичу

В МИД ответили на вопрос о предоставлении консульского доступа к Гершковичу - РИА Новости, 22.05.2023

В МИД ответили на вопрос о предоставлении консульского доступа к Гершковичу

Решение о предоставлении или отказе посольству США в консульском доступе к задержанному журналисту Wall Street Jornal Эвану Гершковичу зависит от ситуации,... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T10:28

2023-05-22T10:28

2023-05-22T10:28

россия

сша

эван гершкович

сергей рябков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

общество

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Решение о предоставлении или отказе посольству США в консульском доступе к задержанному журналисту Wall Street Jornal Эвану Гершковичу зависит от ситуации, вопрос решается в рабочем режиме, в Москве не готовы выдвигать в этом вопросе определенные условия, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Зависит от ситуации. Мы объяснили достаточно внятно причины, по которым это было сделано. Посмотрим, что дальше будет происходить", - сказал Рябков. ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.

https://ria.ru/20230512/obmen-1871269459.html

россия

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, эван гершкович, сергей рябков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество