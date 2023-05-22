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В МИД ответили на вопрос о предоставлении консульского доступа к Гершковичу - РИА Новости, 22.05.2023
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10:28 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/gershkovich-1873340899.html
В МИД ответили на вопрос о предоставлении консульского доступа к Гершковичу
В МИД ответили на вопрос о предоставлении консульского доступа к Гершковичу - РИА Новости, 22.05.2023
В МИД ответили на вопрос о предоставлении консульского доступа к Гершковичу
Решение о предоставлении или отказе посольству США в консульском доступе к задержанному журналисту Wall Street Jornal Эвану Гершковичу зависит от ситуации,... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T10:28
2023-05-22T10:28
россия
сша
эван гершкович
сергей рябков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
общество
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Решение о предоставлении или отказе посольству США в консульском доступе к задержанному журналисту Wall Street Jornal Эвану Гершковичу зависит от ситуации, вопрос решается в рабочем режиме, в Москве не готовы выдвигать в этом вопросе определенные условия, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Зависит от ситуации. Мы объяснили достаточно внятно причины, по которым это было сделано. Посмотрим, что дальше будет происходить", - сказал Рябков. ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.
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россия, сша, эван гершкович, сергей рябков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество
Россия, США, Эван Гершкович, Сергей Рябков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Общество
В МИД ответили на вопрос о предоставлении консульского доступа к Гершковичу

Рябков: решение о предоставлении консульского доступа к Гершковичу зависит от ситуации

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Решение о предоставлении или отказе посольству США в консульском доступе к задержанному журналисту Wall Street Jornal Эвану Гершковичу зависит от ситуации, вопрос решается в рабочем режиме, в Москве не готовы выдвигать в этом вопросе определенные условия, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Зависит от ситуации. Мы объяснили достаточно внятно причины, по которым это было сделано. Посмотрим, что дальше будет происходить", - сказал Рябков.
«
"Я не готов сейчас сформулировать какие-то параметры, какие-то критерии или некие условия для этого (предоставления консульского доступа - ред.). Все решается в рабочем режиме, и на момент отказа на прошлой неделе ситуация сложилась так, что другое решение просто было невозможным. Что будет дальше - посмотрим", - добавил он.
ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
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РоссияСШАЭван ГершковичСергей РябковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Общество
 
 
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