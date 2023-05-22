https://ria.ru/20230522/gazprom-1873460347.html

"Газпром экспорт" получил от Gasum уведомление о расторжении контракта

"Газпром экспорт" получил от Gasum уведомление о расторжении контракта - РИА Новости, 22.05.2023

"Газпром экспорт" получил от Gasum уведомление о расторжении контракта

"Газпром экспорт" получил от финской компании Gasum уведомление о расторжении долгосрочного контракта на поставку газа, проводит юридический анализ дальнейших... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T17:10

2023-05-22T17:10

2023-05-22T17:20

экономика

газпром

gasum

россия

финляндия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. "Газпром экспорт" получил от финской компании Gasum уведомление о расторжении долгосрочного контракта на поставку газа, проводит юридический анализ дальнейших шагов, сообщила российская компания. "Газпром экспорт" в апреле 2022 года предъявил Gasum требование о том, что платежи, согласованные в договоре поставки, должны выплачиваться в рублях, а не в евро. Gasum не приняла это требование и передала дело в арбитраж Стокгольма в соответствии с договором поставки."Газпром экспорт" прекратил поставки трубопроводного газа в Финляндию в мае 2022 года, Gasum также имеет действующий контракт на поставку СПГ из России.

https://ria.ru/20230522/gazprom-1873458093.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, газпром, gasum, россия, финляндия