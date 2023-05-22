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"Газпром экспорт" получил от Gasum уведомление о расторжении контракта - РИА Новости, 22.05.2023
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17:10 22.05.2023 (обновлено: 17:20 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/gazprom-1873460347.html
"Газпром экспорт" получил от Gasum уведомление о расторжении контракта
"Газпром экспорт" получил от Gasum уведомление о расторжении контракта - РИА Новости, 22.05.2023
"Газпром экспорт" получил от Gasum уведомление о расторжении контракта
"Газпром экспорт" получил от финской компании Gasum уведомление о расторжении долгосрочного контракта на поставку газа, проводит юридический анализ дальнейших... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T17:10
2023-05-22T17:20
экономика
газпром
gasum
россия
финляндия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. "Газпром экспорт" получил от финской компании Gasum уведомление о расторжении долгосрочного контракта на поставку газа, проводит юридический анализ дальнейших шагов, сообщила российская компания. "Газпром экспорт" в апреле 2022 года предъявил Gasum требование о том, что платежи, согласованные в договоре поставки, должны выплачиваться в рублях, а не в евро. Gasum не приняла это требование и передала дело в арбитраж Стокгольма в соответствии с договором поставки."Газпром экспорт" прекратил поставки трубопроводного газа в Финляндию в мае 2022 года, Gasum также имеет действующий контракт на поставку СПГ из России.
https://ria.ru/20230522/gazprom-1873458093.html
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экономика, газпром, gasum, россия, финляндия
Экономика, Газпром, Gasum, Россия, Финляндия
"Газпром экспорт" получил от Gasum уведомление о расторжении контракта

ООО "Газпром экспорт" получило от финской Gasum уведомление о расторжении контракта

© AFP 2023 / Lehtikuva/Vesa MoilanenТрубы на заводе газовой компании Gasum в Райкколе
Трубы на заводе газовой компании Gasum в Райкколе - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AFP 2023 / Lehtikuva/Vesa Moilanen
Трубы на заводе газовой компании Gasum в Райкколе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. "Газпром экспорт" получил от финской компании Gasum уведомление о расторжении долгосрочного контракта на поставку газа, проводит юридический анализ дальнейших шагов, сообщила российская компания.
«
"ООО "Газпром экспорт" подтверждает получение от финской компании "Газум" уведомления о расторжении долгосрочного контракта на поставку трубопроводного газа. Компания проводит юридический анализ дальнейших шагов в этом вопросе", − говорится в сообщении "Газпром экспорта".
"Газпром экспорт" в апреле 2022 года предъявил Gasum требование о том, что платежи, согласованные в договоре поставки, должны выплачиваться в рублях, а не в евро. Gasum не приняла это требование и передала дело в арбитраж Стокгольма в соответствии с договором поставки.
"Газпром экспорт" прекратил поставки трубопроводного газа в Финляндию в мае 2022 года, Gasum также имеет действующий контракт на поставку СПГ из России.
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ЭкономикаГазпромGasumРоссияФинляндия
 
 
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