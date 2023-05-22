https://ria.ru/20230522/gazprom-1873458093.html

В Австрии продадут с аукциона имущество дочки "Газпрома", сообщили СМИ

В Австрии продадут с аукциона имущество дочки "Газпрома", сообщили СМИ - РИА Новости, 22.05.2023

В Австрии продадут с аукциона имущество дочки "Газпрома", сообщили СМИ

Имущество Gazprom Austria GmbH, дочернего предприятия Газпрома в Австрии, будет продано аукционным домом Aurena, сообщило в понедельник местное издание Oe24. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T17:00

2023-05-22T17:00

2023-05-22T17:00

экономика

австрия

европа

газпром

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Имущество Gazprom Austria GmbH, дочернего предприятия Газпрома в Австрии, будет продано аукционным домом Aurena, сообщило в понедельник местное издание Oe24. Всего на аукцион выставлено 240 объектов, включая карту трубопроводов Европы, аэрофотоснимок газовой станции Баумгартен, картины, винный шкаф и растения, сообщает издание. Желающие могут подать онлайн-заявки на лоты до 24 мая. В середине апреля Gazprom Austria GmbH подала заявление о реструктуризации в связи с угрозой банкротства. Сумма обязательств компании превышала 30 миллионов евро.

https://ria.ru/20230428/gaz-1868394433.html

австрия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, австрия, европа, газпром