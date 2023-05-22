https://ria.ru/20230522/gazprom-1873458093.html
В Австрии продадут с аукциона имущество дочки "Газпрома", сообщили СМИ
В Австрии продадут с аукциона имущество дочки "Газпрома", сообщили СМИ - РИА Новости, 22.05.2023
В Австрии продадут с аукциона имущество дочки "Газпрома", сообщили СМИ
Имущество Gazprom Austria GmbH, дочернего предприятия Газпрома в Австрии, будет продано аукционным домом Aurena, сообщило в понедельник местное издание Oe24. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T17:00
2023-05-22T17:00
2023-05-22T17:00
экономика
австрия
европа
газпром
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Имущество Gazprom Austria GmbH, дочернего предприятия Газпрома в Австрии, будет продано аукционным домом Aurena, сообщило в понедельник местное издание Oe24. Всего на аукцион выставлено 240 объектов, включая карту трубопроводов Европы, аэрофотоснимок газовой станции Баумгартен, картины, винный шкаф и растения, сообщает издание. Желающие могут подать онлайн-заявки на лоты до 24 мая. В середине апреля Gazprom Austria GmbH подала заявление о реструктуризации в связи с угрозой банкротства. Сумма обязательств компании превышала 30 миллионов евро.
https://ria.ru/20230428/gaz-1868394433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, австрия, европа, газпром
Экономика, Австрия, Европа, Газпром
В Австрии продадут с аукциона имущество дочки "Газпрома", сообщили СМИ
Oe24: 240 объектов имущества дочки "Газпрома" Gazprom Austria GmbH продадут с аукциона