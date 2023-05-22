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В Австрии продадут с аукциона имущество дочки "Газпрома", сообщили СМИ - РИА Новости, 22.05.2023
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17:00 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/gazprom-1873458093.html
В Австрии продадут с аукциона имущество дочки "Газпрома", сообщили СМИ
В Австрии продадут с аукциона имущество дочки "Газпрома", сообщили СМИ - РИА Новости, 22.05.2023
В Австрии продадут с аукциона имущество дочки "Газпрома", сообщили СМИ
Имущество Gazprom Austria GmbH, дочернего предприятия Газпрома в Австрии, будет продано аукционным домом Aurena, сообщило в понедельник местное издание Oe24. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T17:00
2023-05-22T17:00
экономика
австрия
европа
газпром
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Имущество Gazprom Austria GmbH, дочернего предприятия Газпрома в Австрии, будет продано аукционным домом Aurena, сообщило в понедельник местное издание Oe24. Всего на аукцион выставлено 240 объектов, включая карту трубопроводов Европы, аэрофотоснимок газовой станции Баумгартен, картины, винный шкаф и растения, сообщает издание. Желающие могут подать онлайн-заявки на лоты до 24 мая. В середине апреля Gazprom Austria GmbH подала заявление о реструктуризации в связи с угрозой банкротства. Сумма обязательств компании превышала 30 миллионов евро.
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экономика, австрия, европа, газпром
Экономика, Австрия, Европа, Газпром
В Австрии продадут с аукциона имущество дочки "Газпрома", сообщили СМИ

Oe24: 240 объектов имущества дочки "Газпрома" Gazprom Austria GmbH продадут с аукциона

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип компании "Газпром" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Имущество Gazprom Austria GmbH, дочернего предприятия Газпрома в Австрии, будет продано аукционным домом Aurena, сообщило в понедельник местное издание Oe24.
Всего на аукцион выставлено 240 объектов, включая карту трубопроводов Европы, аэрофотоснимок газовой станции Баумгартен, картины, винный шкаф и растения, сообщает издание.
Желающие могут подать онлайн-заявки на лоты до 24 мая.
В середине апреля Gazprom Austria GmbH подала заявление о реструктуризации в связи с угрозой банкротства. Сумма обязательств компании превышала 30 миллионов евро.
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ЭкономикаАвстрияЕвропаГазпром
 
 
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