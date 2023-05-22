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СМИ: США много лет тестировали подрывы трубопроводов - РИА Новости, 22.05.2023
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17:45 22.05.2023 (обновлено: 20:37 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/gazoprovody-1873470238.html
СМИ: США много лет тестировали подрывы трубопроводов
СМИ: США много лет тестировали подрывы трубопроводов - РИА Новости, 22.05.2023
СМИ: США много лет тестировали подрывы трубопроводов
Вашингтон на протяжении десятилетий мог устраивать подрывы, в том числе подобные тем, что произошли на "Северных потоках", сообщил в Twitter основатель... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T17:45
2023-05-22T20:37
в мире
сша
северный поток
megaupload
авария на "северных потоках"
балтийское море
университет джонса хопкинса
мэриленд
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Вашингтон на протяжении десятилетий мог устраивать подрывы, в том числе подобные тем, что произошли на "Северных потоках", сообщил в Twitter основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц (Ким Дотком) со ссылкой на осведомителя, который работал в США над симуляцией тайных диверсий.Источник рассказал, что работал подрядчиком в лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса в Мэриленде над системами усовершенствованных подводных средств транспортировки морских котиков (ASDS) для тайных операций. По его словам, еще в 2001 году они имели возможность запрограммировать различные сценарии, в том числе по организации диверсий на трубопроводах. "Я могу подтвердить, что у США была такая возможность на протяжении десятилетий и эта система (ASDS) находится на вооружении, она абсолютно способна осуществить подрыв "Северных потоков", — отметил осведомитель.Он также обратил внимание, что открытые данные сервиса Flightradar позволяют понять, как именно был совершен теракт. Так, источник упоминает самолеты ВМС США, которые появлялись над Балтийским морем недалеко от ЧП 25 и 26 сентября — накануне и в день взрывов. Несмотря на то что до конца неизвестно, каким образом была установлена взрывчатка, осведомитель убежден, что в этой операции использовали усовершенствованную систему подводной транспортировки морских котиков с водолазами ВМС США. В прошлом году Ким Дотком опубликовал информацию, согласно которой бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену со словами "все сделано" спустя минуту после теракта на "Северных потоках".
https://ria.ru/20230427/bayden-1868023463.html
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в мире, сша, северный поток, megaupload, авария на "северных потоках", балтийское море, университет джонса хопкинса, мэриленд, энтони блинкен
В мире, США, Северный поток, Megaupload, Авария на "Северных потоках", Балтийское море, Университет Джонса Хопкинса, Мэриленд, Энтони Блинкен
СМИ: США много лет тестировали подрывы трубопроводов

Основатель Megaupload Ким Дотком: США десятилетиями могли устраивать подрывы трубопроводов

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Вашингтон на протяжении десятилетий мог устраивать подрывы, в том числе подобные тем, что произошли на "Северных потоках", сообщил в Twitter основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц (Ким Дотком) со ссылкой на осведомителя, который работал в США над симуляцией тайных диверсий.
Источник рассказал, что работал подрядчиком в лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса в Мэриленде над системами усовершенствованных подводных средств транспортировки морских котиков (ASDS) для тайных операций. По его словам, еще в 2001 году они имели возможность запрограммировать различные сценарии, в том числе по организации диверсий на трубопроводах.
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"Я могу подтвердить, что у США была такая возможность на протяжении десятилетий и эта система (ASDS) находится на вооружении, она абсолютно способна осуществить подрыв "Северных потоков", — отметил осведомитель.

Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.

Он также обратил внимание, что открытые данные сервиса Flightradar позволяют понять, как именно был совершен теракт. Так, источник упоминает самолеты ВМС США, которые появлялись над Балтийским морем недалеко от ЧП 25 и 26 сентября — накануне и в день взрывов.
Несмотря на то что до конца неизвестно, каким образом была установлена взрывчатка, осведомитель убежден, что в этой операции использовали усовершенствованную систему подводной транспортировки морских котиков с водолазами ВМС США.
В прошлом году Ким Дотком опубликовал информацию, согласно которой бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену со словами "все сделано" спустя минуту после теракта на "Северных потоках".
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В миреСШАСеверный потокMegauploadАвария на "Северных потоках"Балтийское мореУниверситет Джонса ХопкинсаМэрилендЭнтони Блинкен
 
 
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