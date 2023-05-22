СМИ: США много лет тестировали подрывы трубопроводов
Основатель Megaupload Ким Дотком: США десятилетиями могли устраивать подрывы трубопроводов
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Вашингтон на протяжении десятилетий мог устраивать подрывы, в том числе подобные тем, что произошли на "Северных потоках", сообщил в Twitter основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц (Ким Дотком) со ссылкой на осведомителя, который работал в США над симуляцией тайных диверсий.
Источник рассказал, что работал подрядчиком в лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса в Мэриленде над системами усовершенствованных подводных средств транспортировки морских котиков (ASDS) для тайных операций. По его словам, еще в 2001 году они имели возможность запрограммировать различные сценарии, в том числе по организации диверсий на трубопроводах.
"Я могу подтвердить, что у США была такая возможность на протяжении десятилетий и эта система (ASDS) находится на вооружении, она абсолютно способна осуществить подрыв "Северных потоков", — отметил осведомитель.
Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.
Он также обратил внимание, что открытые данные сервиса Flightradar позволяют понять, как именно был совершен теракт. Так, источник упоминает самолеты ВМС США, которые появлялись над Балтийским морем недалеко от ЧП 25 и 26 сентября — накануне и в день взрывов.
Несмотря на то что до конца неизвестно, каким образом была установлена взрывчатка, осведомитель убежден, что в этой операции использовали усовершенствованную систему подводной транспортировки морских котиков с водолазами ВМС США.
В прошлом году Ким Дотком опубликовал информацию, согласно которой бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену со словами "все сделано" спустя минуту после теракта на "Северных потоках".