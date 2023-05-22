https://ria.ru/20230522/gazoprovody-1873470238.html

СМИ: США много лет тестировали подрывы трубопроводов

СМИ: США много лет тестировали подрывы трубопроводов - РИА Новости, 22.05.2023

СМИ: США много лет тестировали подрывы трубопроводов

Вашингтон на протяжении десятилетий мог устраивать подрывы, в том числе подобные тем, что произошли на "Северных потоках", сообщил в Twitter основатель... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T17:45

2023-05-22T17:45

2023-05-22T20:37

в мире

сша

северный поток

megaupload

авария на "северных потоках"

балтийское море

университет джонса хопкинса

мэриленд

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Вашингтон на протяжении десятилетий мог устраивать подрывы, в том числе подобные тем, что произошли на "Северных потоках", сообщил в Twitter основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц (Ким Дотком) со ссылкой на осведомителя, который работал в США над симуляцией тайных диверсий.Источник рассказал, что работал подрядчиком в лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса в Мэриленде над системами усовершенствованных подводных средств транспортировки морских котиков (ASDS) для тайных операций. По его словам, еще в 2001 году они имели возможность запрограммировать различные сценарии, в том числе по организации диверсий на трубопроводах. "Я могу подтвердить, что у США была такая возможность на протяжении десятилетий и эта система (ASDS) находится на вооружении, она абсолютно способна осуществить подрыв "Северных потоков", — отметил осведомитель.Он также обратил внимание, что открытые данные сервиса Flightradar позволяют понять, как именно был совершен теракт. Так, источник упоминает самолеты ВМС США, которые появлялись над Балтийским морем недалеко от ЧП 25 и 26 сентября — накануне и в день взрывов. Несмотря на то что до конца неизвестно, каким образом была установлена взрывчатка, осведомитель убежден, что в этой операции использовали усовершенствованную систему подводной транспортировки морских котиков с водолазами ВМС США. В прошлом году Ким Дотком опубликовал информацию, согласно которой бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену со словами "все сделано" спустя минуту после теракта на "Северных потоках".

https://ria.ru/20230427/bayden-1868023463.html

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

сша

балтийское море

мэриленд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, северный поток, megaupload, авария на "северных потоках", балтийское море, университет джонса хопкинса, мэриленд, энтони блинкен