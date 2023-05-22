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Минобороны показало кадры стрельбы гаубиц "Мста-СМ2"
Минобороны показало кадры стрельбы гаубиц "Мста-СМ2" - РИА Новости, 22.05.2023
Минобороны показало кадры стрельбы гаубиц "Мста-СМ2"
Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов САУ "Мста-СМ2" Западного военного округа во время уничтожения бронетехники и замаскированных укрепленных... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T05:07
2023-05-22T05:07
2023-05-22T07:08
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
западный военный округ (зво)
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов САУ "Мста-СМ2" Западного военного округа во время уничтожения бронетехники и замаскированных укрепленных позиций украинских военных. Видео появилось в Telegram-канале ведомства."Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-СМ2" продолжают уничтожать бронетехнику и замаскированные укрепленные позиции ВСУ", — говорится в сообщении Минобороны.В ролике показано, как боевая машина выдвигается на позицию. Далее демонстрируется работа наводчиков. Некоторые части видео сняты изнутри гаубицы, можно видеть ее боекомплект. После наведения на цель "Мста" дает несколько залпов, снятых с разных ракурсов. Также показана работа расчета внутри машины. После выстрелов гаубица покидает огневую позицию.Как уточнили в Минобороны, батарея гаубиц выдвинулась на огневой рубеж для уничтожения целей — закрытых огневых позиций ствольной артиллерии украинских военных, по полученным от операторов беспилотников данным. Беглым огнем были уничтожены все цели. В этот раз стрельба велась осколочно-фугасными боеприпасами на расстоянии более 20 километров. Как пояснил наводчик артустановки с позывным "Архип", при прицеливании учитывается угол стрельбы, а также особенности снаряда. Он рассказал, что заряды бывают полные, уменьшенные или дальнобойные, у всех у них разная дальность стрельбы. Также, по словам "Архипа", снаряды имеют свои весовые категории и различаются по виду — бывают активные, реактивные, фугасные. После проведения боевой стрельбы артиллерийская батарея сменила огневые позиции на запасные, чтобы противник не открыл ответный огонь. Также на новых позициях они восполнили боекомплект и получили новые задачи. В день самоходки меняют огневые позиции и укрытия десятки раз. Тактика круглосуточной артиллерийской карусели, по данным Минобороны, дезориентирует противника, заставляет его впустую транжирить боезапас, рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек. Главным достижением такой тактики в ведомстве назвали возможность спасти российских военнослужащих. Преимуществом гаубицы "Мста-СМ2" командир орудия с позывным "Малой" назвал ее систему заряжания, которая позволяет поддерживать высокий темп стрельбы. Он уточнил, что его расчету пришлось работать с новыми для них боеприпасами, но бойцы "разобрались во всем этом... все получалось". В российском военном ведомстве уточнили, что артиллерийские подразделения ЗВО также подавляют украинские пункты управления, уничтожают огневые средства, вооружение и военную технику противника. Расчеты гаубиц "Мста-СМ2" ведут огонь на расстоянии в несколько десятков километров. Модернизированные "Мста-СМ2" значительно отличаются от предыдущей модификации. Они получили автоматизированную систему управления огнем, увеличившую их прицельную скорострельность. Также есть возможность применения цифровых электронных карт, что существенно ускоряет ориентирование на местности в сложных физико-географических условиях и позволяет более оперативно и с большей эффективностью выполнять огневые задачи.
https://ria.ru/20230521/aviatsiya-1873298891.html
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безопасность, технологии, россия, западный военный округ (зво)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Западный военный округ (ЗВО)
Минобороны показало кадры стрельбы гаубиц "Мста-СМ2"
Минобороны показало кадры стрельбы гаубиц "Мста-СМ2" по закрытым огневым позициям ВСУ
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости.
Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов САУ "Мста-СМ2" Западного военного округа во время уничтожения бронетехники и замаскированных укрепленных позиций украинских военных. Видео появилось в Telegram-канале
ведомства.
"Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-СМ2" продолжают уничтожать бронетехнику и замаскированные укрепленные позиции ВСУ", — говорится в сообщении Минобороны.
В ролике показано, как боевая машина выдвигается на позицию. Далее демонстрируется работа наводчиков. Некоторые части видео сняты изнутри гаубицы, можно видеть ее боекомплект. После наведения на цель "Мста" дает несколько залпов, снятых с разных ракурсов. Также показана работа расчета внутри машины. После выстрелов гаубица покидает огневую позицию.
Как уточнили в Минобороны, батарея гаубиц выдвинулась на огневой рубеж для уничтожения целей — закрытых огневых позиций ствольной артиллерии украинских военных, по полученным от операторов беспилотников данным. Беглым огнем были уничтожены все цели. В этот раз стрельба велась осколочно-фугасными боеприпасами на расстоянии более 20 километров.
Как пояснил наводчик артустановки с позывным "Архип", при прицеливании учитывается угол стрельбы, а также особенности снаряда. Он рассказал, что заряды бывают полные, уменьшенные или дальнобойные, у всех у них разная дальность стрельбы. Также, по словам "Архипа", снаряды имеют свои весовые категории и различаются по виду — бывают активные, реактивные, фугасные.
«
"Этот опыт пригодится в будущем, так как он закаляет характер, стойкость, и прибавляет смелости", — сказал о своей работе наводчик.
После проведения боевой стрельбы артиллерийская батарея сменила огневые позиции на запасные, чтобы противник не открыл ответный огонь. Также на новых позициях они восполнили боекомплект и получили новые задачи.
В день самоходки меняют огневые позиции и укрытия десятки раз. Тактика круглосуточной артиллерийской карусели, по данным Минобороны, дезориентирует противника, заставляет его впустую транжирить боезапас, рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек. Главным достижением такой тактики в ведомстве назвали возможность спасти российских военнослужащих.
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Преимуществом гаубицы "Мста-СМ2" командир орудия с позывным "Малой" назвал ее систему заряжания, которая позволяет поддерживать высокий темп стрельбы. Он уточнил, что его расчету пришлось работать с новыми для них боеприпасами, но бойцы "разобрались во всем этом... все получалось".
«
"Награду получил в ходе выполнения специальных задач. По стрельбе высокоточными боеприпасами. В ходе этого всего получил ранение и медаль Суворова... Восстановился быстро. Чувствую себя отлично. Вернулся в строй. Счастлив, что вернулся к своим друзьям – считай, к своей семье. И готов дальше выполнять боевые задачи", — добавил "Малой".
В российском военном ведомстве уточнили, что артиллерийские подразделения ЗВО
также подавляют украинские пункты управления, уничтожают огневые средства, вооружение и военную технику противника. Расчеты гаубиц "Мста-СМ2" ведут огонь на расстоянии в несколько десятков километров.
Модернизированные "Мста-СМ2" значительно отличаются от предыдущей модификации. Они получили автоматизированную систему управления огнем, увеличившую их прицельную скорострельность. Также есть возможность применения цифровых электронных карт, что существенно ускоряет ориентирование на местности в сложных физико-географических условиях и позволяет более оперативно и с большей эффективностью выполнять огневые задачи.
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