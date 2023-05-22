https://ria.ru/20230522/gagauziya-1873462525.html

Апелляционная палата Комрата утвердила итоги выборов главы Гагаузии

Апелляционная палата Комрата утвердила итоги выборов главы Гагаузии - РИА Новости, 22.05.2023

Апелляционная палата Комрата утвердила итоги выборов главы Гагаузии

Апелляционная палата Комрата в понедельник признала итоги выборов главы Гагаузии в составе Молдавии, на которых одержала победу кандидат от оппозиционной партии РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T17:20

2023-05-22T17:20

2023-05-22T17:55

комрат

гагаузия

в мире

молдавия

евгения гуцул

григорий узун

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. Апелляционная палата Комрата в понедельник признала итоги выборов главы Гагаузии в составе Молдавии, на которых одержала победу кандидат от оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул.В понедельник Апелляционный суд Комрата приступил к изучению итогов выборов главы автономии. Жители Гагаузии вышли на митинг у здания суда, они выступают в поддержку избранной главы автономии Евгении Гуцул. Конкурентом Гуцул во втором туре был поддержанный социалистами Григорий Узун."Апелляционная палата постановила: заявление ЦИКа о признании результатов выборов и утверждении мандата избранного башкана (главы - ред.) удовлетворить", - говорится в оглашенном решении суда.Это решение приветствовали сторонники партии "Шор", которые собрались у здания суда, чтобы поддержать Гуцул. Они дружно скандировали "Победа!" и приветствовали аплодисментами победившего кандидата.Согласно местному законодательству, в течение суток после заседания суда ЦИК публикует официальное решение о том, что выборы состоялись, уведомление об этом передают в местный парламент. Глава Народного собрания должен в течение 30 дней собрать торжественное заседание для присяги главы Гагаузии.В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона, местный ЦИК объявил о победе Евгении Гуцул с 52,34% голосов. Центризбирком Молдавии заявил, что 13 мая было возбуждено восемь дел в связи с возможным незаконным финансированием кандидатов, после чего Кишинев инициировал проверки в гагаузском избиркоме. Шестнадцатого мая сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) пришли с обысками в офис ЦИК автономии и начали изымать списки избирателей. Девятнадцатого мая в НАЦ заявили, что сотрудники ведомства приступили к проверке списков избирателей из Гагаузии в присутствии членов ЦИК автономии и адвокатов.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20230521/gagauziya-1873295906.html

комрат

гагаузия

молдавия

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комрат, гагаузия, в мире, молдавия, евгения гуцул, григорий узун, таможенный союз