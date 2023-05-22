https://ria.ru/20230522/gagauziya-1873388341.html

В Гагаузии проходит митинг в поддержку избранной главы автономии Гуцул

В Гагаузии проходит митинг в поддержку избранной главы автономии Гуцул - РИА Новости, 22.05.2023

В Гагаузии проходит митинг в поддержку избранной главы автономии Гуцул

Жители Гагаузии вышли на митинг у здания Апелляционного суда Комрата, они выступают в поддержку избранного главы автономии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T12:38

2023-05-22T12:38

2023-05-22T13:51

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евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 22 мая – РИА Новости. Жители Гагаузии вышли на митинг у здания Апелляционного суда Комрата, они выступают в поддержку избранного главы автономии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник Апелляционный суд Комрата изучает итоги выборов главы (башкана) автономии. Пикет в Комрате транслируется в онлайн-режиме в социальных сетях. Манифестанты скандируют лозунги в поддержку Гуцул и призывают суд признать результаты выборов, акция проходит мирно. Спикеры митинга отметили, что в Апелляционный суд была подана жалоба бывшего электорального конкурента Сергея Чернева о якобы имевших место нарушениях на выборах. Однако в ходе обсуждения вопроса, судьи отклонили жалобу. В настоящий момент заседание суда продолжается. В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона, местный ЦИК объявил о победе Евгении Гуцул от оппозиционной партии "Шор" с 52,34% голосов. Несмотря на доводы членов ЦИК Гагаузии, что выборы главы автономии проходят в соответствии с нормами и правилами местного кодекса о выборах, а не республиканского, представители центральной власти инициировали проверки в избирательной комиссии. Центризбирком Молдавии заявил, что 13 мая было возбуждено восемь дел в связи с возможным незаконным финансированием кандидатов, после чего Кишинев инициировал проверки в гагаузском избиркоме. Шестнадцатого мая сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) пришли с обысками в офис ЦИК автономии и начали изымать списки избирателей. Девятнадцатого мая в НАЦ заявили, что сотрудники ведомства приступили к проверке списков избирателей из Гагаузии в присутствии членов ЦИК автономии и адвокатов. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, комрат