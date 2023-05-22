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В Гагаузии проходит митинг в поддержку избранной главы автономии Гуцул - РИА Новости, 22.05.2023
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12:38 22.05.2023 (обновлено: 13:51 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/gagauziya-1873388341.html
В Гагаузии проходит митинг в поддержку избранной главы автономии Гуцул
В Гагаузии проходит митинг в поддержку избранной главы автономии Гуцул - РИА Новости, 22.05.2023
В Гагаузии проходит митинг в поддержку избранной главы автономии Гуцул
Жители Гагаузии вышли на митинг у здания Апелляционного суда Комрата, они выступают в поддержку избранного главы автономии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T12:38
2023-05-22T13:51
в мире
гагаузия
молдавия
евгения гуцул
комрат
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КИШИНЕВ, 22 мая – РИА Новости. Жители Гагаузии вышли на митинг у здания Апелляционного суда Комрата, они выступают в поддержку избранного главы автономии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник Апелляционный суд Комрата изучает итоги выборов главы (башкана) автономии. Пикет в Комрате транслируется в онлайн-режиме в социальных сетях. Манифестанты скандируют лозунги в поддержку Гуцул и призывают суд признать результаты выборов, акция проходит мирно. Спикеры митинга отметили, что в Апелляционный суд была подана жалоба бывшего электорального конкурента Сергея Чернева о якобы имевших место нарушениях на выборах. Однако в ходе обсуждения вопроса, судьи отклонили жалобу. В настоящий момент заседание суда продолжается. В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона, местный ЦИК объявил о победе Евгении Гуцул от оппозиционной партии "Шор" с 52,34% голосов. Несмотря на доводы членов ЦИК Гагаузии, что выборы главы автономии проходят в соответствии с нормами и правилами местного кодекса о выборах, а не республиканского, представители центральной власти инициировали проверки в избирательной комиссии. Центризбирком Молдавии заявил, что 13 мая было возбуждено восемь дел в связи с возможным незаконным финансированием кандидатов, после чего Кишинев инициировал проверки в гагаузском избиркоме. Шестнадцатого мая сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) пришли с обысками в офис ЦИК автономии и начали изымать списки избирателей. Девятнадцатого мая в НАЦ заявили, что сотрудники ведомства приступили к проверке списков избирателей из Гагаузии в присутствии членов ЦИК автономии и адвокатов. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html
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в мире, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, комрат
В мире, Гагаузия, Молдавия, Евгения Гуцул, Комрат
В Гагаузии проходит митинг в поддержку избранной главы автономии Гуцул

У Апелляционного суда в Комрате проходит митинг в поддержку избранной главы Гагаузии Гуцул

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкУчастники митинга в поддержку избранной главы Гагаузии Евгении Гуцул перед зданием Апелляционной палаты Комрата. 22 мая 2023
Участники митинга в поддержку избранной главы Гагаузии Евгении Гуцул перед зданием Апелляционной палаты Комрата. 22 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Участники митинга в поддержку избранной главы Гагаузии Евгении Гуцул перед зданием Апелляционной палаты Комрата. 22 мая 2023
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КИШИНЕВ, 22 мая – РИА Новости. Жители Гагаузии вышли на митинг у здания Апелляционного суда Комрата, они выступают в поддержку избранного главы автономии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник Апелляционный суд Комрата изучает итоги выборов главы (башкана) автономии.
Пикет в Комрате транслируется в онлайн-режиме в социальных сетях. Манифестанты скандируют лозунги в поддержку Гуцул и призывают суд признать результаты выборов, акция проходит мирно.
Спикеры митинга отметили, что в Апелляционный суд была подана жалоба бывшего электорального конкурента Сергея Чернева о якобы имевших место нарушениях на выборах. Однако в ходе обсуждения вопроса, судьи отклонили жалобу. В настоящий момент заседание суда продолжается.
В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона, местный ЦИК объявил о победе Евгении Гуцул от оппозиционной партии "Шор" с 52,34% голосов. Несмотря на доводы членов ЦИК Гагаузии, что выборы главы автономии проходят в соответствии с нормами и правилами местного кодекса о выборах, а не республиканского, представители центральной власти инициировали проверки в избирательной комиссии.
Центризбирком Молдавии заявил, что 13 мая было возбуждено восемь дел в связи с возможным незаконным финансированием кандидатов, после чего Кишинев инициировал проверки в гагаузском избиркоме. Шестнадцатого мая сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) пришли с обысками в офис ЦИК автономии и начали изымать списки избирателей. Девятнадцатого мая в НАЦ заявили, что сотрудники ведомства приступили к проверке списков избирателей из Гагаузии в присутствии членов ЦИК автономии и адвокатов.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
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В миреГагаузияМолдавияЕвгения ГуцулКомрат
 
 
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