https://ria.ru/20230522/f-16-1873410963.html

Летчик считает, что передача F-16 Украине не изменит ситуацию на фронте

Летчик считает, что передача F-16 Украине не изменит ситуацию на фронте - РИА Новости, 22.05.2023

Летчик считает, что передача F-16 Украине не изменит ситуацию на фронте

Передача Украине истребителей F-16 не изменит существенным образом ситуацию на поле боя, считает неназванный действующий пилот этого самолета. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T13:48

2023-05-22T13:48

2023-05-22T13:52

специальная военная операция на украине

в мире

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сша

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f-16

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Передача Украине истребителей F-16 не изменит существенным образом ситуацию на поле боя, считает неназванный действующий пилот этого самолета. "На ваш вопрос о том, что F-16 являются решающим фактором. Это не так", - заявил пилот в интервью телеканалу CNN и отметил, что ожидания от передачи Украине боевых самолетов могут быть слишком завышены. Как отмечает телеканал, в случае с Украиной речь может идти о передаче более старых версий F-16, которыми располагают союзники США, особенно в странах Западной Европы. По словам бывшего пилота австралийских ВВС Питера Лейтона, обучить летать на этом истребителе можно за три месяца. Однако как Лейтон, так и действующий пилот F-16 сходятся во мнении, что трех месяцев достаточно только для того, чтобы обучить основам - поднять самолет в воздух, удержать его там и безопасно приземлиться; для использования истребителя для боевых задач нужно больше опыта. По словам пилота, на F-16 легко научиться летать, но эффективное использование самолета в "среде динамичных угроз" может занять годы. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Как сообщал телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Штаты поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, нато, f-16, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр