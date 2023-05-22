Летчик считает, что передача F-16 Украине не изменит ситуацию на фронте
Летчик заявил, что передача Украине F-16 не станет решающим фактором в ситуации на фронте
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Передача Украине истребителей F-16 не изменит существенным образом ситуацию на поле боя, считает неназванный действующий пилот этого самолета.
"На ваш вопрос о том, что F-16 являются решающим фактором. Это не так", - заявил пилот в интервью телеканалу CNN и отметил, что ожидания от передачи Украине боевых самолетов могут быть слишком завышены. Как отмечает телеканал, в случае с Украиной речь может идти о передаче более старых версий F-16, которыми располагают союзники США, особенно в странах Западной Европы.
По словам бывшего пилота австралийских ВВС Питера Лейтона, обучить летать на этом истребителе можно за три месяца. Однако как Лейтон, так и действующий пилот F-16 сходятся во мнении, что трех месяцев достаточно только для того, чтобы обучить основам - поднять самолет в воздух, удержать его там и безопасно приземлиться; для использования истребителя для боевых задач нужно больше опыта. По словам пилота, на F-16 легко научиться летать, но эффективное использование самолета в "среде динамичных угроз" может занять годы.
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Как сообщал телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Штаты поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".