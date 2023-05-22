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Источник энергии. Как устроена столичная ТЭЦ - РИА Новости, 22.05.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:25 22.05.2023 (обновлено: 14:26 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/elektrostantsiya-1873422433.html
Источник энергии. Как устроена столичная ТЭЦ
Источник энергии. Как устроена столичная ТЭЦ - РИА Новости, 22.05.2023
Источник энергии. Как устроена столичная ТЭЦ
Москва – огромный мегаполис. Его инфраструктуру нужно обеспечивать энергией и теплом.
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городское хозяйство москвы
москва
мосэнерго
москва сегодня: мегаполис для жизни
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Это задача электростанций, расположенных по всей столице. Одна из них – ТЭЦ 12 ПАО "Мосэнерго" на Бережковской набережной. Как она влияет на жизнь города и как устроена изнутри – рассказываем в материале.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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Источник энергии. Как устроена столичная ТЭЦ
Москва – огромный мегаполис. Его инфраструктуру нужно обеспечивать энергией и теплом. Это задача электростанций, расположенных по всей столице. Одна из них – ТЭЦ 12 ПАО "Мосэнерго" на Бережковской набережной. Как она влияет на жизнь города и как устроена изнутри – рассказываем в материале.
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видео, городское хозяйство москвы, москва, мосэнерго, видео
Видео, Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосэнерго, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Источник энергии. Как устроена столичная ТЭЦ
Москва – огромный мегаполис. Его инфраструктуру нужно обеспечивать энергией и теплом.
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Источник энергии. Как устроена столичная ТЭЦ

Читать ria.ru в
Москва – огромный мегаполис. Его инфраструктуру нужно обеспечивать энергией и теплом.

Это задача электростанций, расположенных по всей столице. Одна из них – ТЭЦ 12 ПАО "Мосэнерго" на Бережковской набережной. Как она влияет на жизнь города и как устроена изнутри – рассказываем в материале.

 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниВидеоГородское хозяйство МосквыМоскваМосэнерго
 
 
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