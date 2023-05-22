https://ria.ru/20230522/elektrostantsiya-1873422433.html
Источник энергии. Как устроена столичная ТЭЦ
Источник энергии. Как устроена столичная ТЭЦ - РИА Новости, 22.05.2023
Источник энергии. Как устроена столичная ТЭЦ
Москва – огромный мегаполис. Его инфраструктуру нужно обеспечивать энергией и теплом.
2023-05-22T14:25
2023-05-22T14:25
2023-05-22T14:26
видео
городское хозяйство москвы
москва
мосэнерго
москва сегодня: мегаполис для жизни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873408604_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bad6d636a51920f6f15cabe77ec1b97c.jpg
Это задача электростанций, расположенных по всей столице. Одна из них – ТЭЦ 12 ПАО "Мосэнерго" на Бережковской набережной. Как она влияет на жизнь города и как устроена изнутри – рассказываем в материале.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873408604_215:0:1655:1080_1920x0_80_0_0_036a6a459fd72ccf066229247b29e180.jpg
Источник энергии. Как устроена столичная ТЭЦ
Москва – огромный мегаполис. Его инфраструктуру нужно обеспечивать энергией и теплом. Это задача электростанций, расположенных по всей столице. Одна из них – ТЭЦ 12 ПАО "Мосэнерго" на Бережковской набережной. Как она влияет на жизнь города и как устроена изнутри – рассказываем в материале.
2023-05-22T14:25
true
PT3M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, городское хозяйство москвы, москва, мосэнерго, видео
Видео, Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосэнерго, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Источник энергии. Как устроена столичная ТЭЦ
Москва – огромный мегаполис. Его инфраструктуру нужно обеспечивать энергией и теплом.