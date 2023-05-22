https://ria.ru/20230522/elektrostantsiya-1873422433.html

Источник энергии. Как устроена столичная ТЭЦ

Источник энергии. Как устроена столичная ТЭЦ - РИА Новости, 22.05.2023

Источник энергии. Как устроена столичная ТЭЦ

Москва – огромный мегаполис. Его инфраструктуру нужно обеспечивать энергией и теплом.

2023-05-22T14:25

2023-05-22T14:25

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видео

городское хозяйство москвы

москва

мосэнерго

москва сегодня: мегаполис для жизни

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Это задача электростанций, расположенных по всей столице. Одна из них – ТЭЦ 12 ПАО "Мосэнерго" на Бережковской набережной. Как она влияет на жизнь города и как устроена изнутри – рассказываем в материале.

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Источник энергии. Как устроена столичная ТЭЦ Москва – огромный мегаполис. Его инфраструктуру нужно обеспечивать энергией и теплом. Это задача электростанций, расположенных по всей столице. Одна из них – ТЭЦ 12 ПАО "Мосэнерго" на Бережковской набережной. Как она влияет на жизнь города и как устроена изнутри – рассказываем в материале. 2023-05-22T14:25 true PT3M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

видео, городское хозяйство москвы, москва, мосэнерго, видео