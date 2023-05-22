https://ria.ru/20230522/elektrichestvo-1873357924.html
Власти назвали причину обесточивания части Симферополя
Власти назвали причину обесточивания части Симферополя - РИА Новости, 22.05.2023
Власти назвали причину обесточивания части Симферополя
Причиной обесточивания части Симферополя и близлежащих сел стала авария на высоковольтной линии из-за шквального ветра, сообщает министерство топлива и... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T11:18
2023-05-22T11:18
2023-05-22T11:18
происшествия
симферополь
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жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Причиной обесточивания части Симферополя и близлежащих сел стала авария на высоковольтной линии из-за шквального ветра, сообщает министерство топлива и энергетики Крыма. В Симферополе поздно вечером в воскресенье произошло обесточивание части города. По данным "Крымэнерго", в результате технологического нарушения на линии 110 кВ отключенная нагрузка составила 42 МВт, без света оказались восточные районы Симферополя. Несмотря на сообщения главы администрации города Михаила Афанасьева о восстановлении электроснабжения в течение 30 минут, полностью подать электроснабжение удалось к 03.03 мск 22 мая, то есть спустя более чем 4 часа. "Один из проводов линии был оборван 21 мая в 22.49 вследствие неблагоприятных погодных условий (порывистый шквальный ветер). Это привело к частичному обесточиванию абонентов в Симферополе и Симферопольском районе", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, симферополь, крымэнерго, республика крым, россия, электричество, погода, жкх
Происшествия, Симферополь, Крымэнерго, Республика Крым, Россия, Электричество, Погода, ЖКХ
Власти назвали причину обесточивания части Симферополя
Министерство энергетики Крыма: причиной обесточивания Симферополя стал шквальный ветер