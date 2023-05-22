https://ria.ru/20230522/elektrichestvo-1873357924.html

Власти назвали причину обесточивания части Симферополя

Власти назвали причину обесточивания части Симферополя - РИА Новости, 22.05.2023

Власти назвали причину обесточивания части Симферополя

Причиной обесточивания части Симферополя и близлежащих сел стала авария на высоковольтной линии из-за шквального ветра, сообщает министерство топлива и... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T11:18

2023-05-22T11:18

2023-05-22T11:18

происшествия

симферополь

крымэнерго

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россия

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жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Причиной обесточивания части Симферополя и близлежащих сел стала авария на высоковольтной линии из-за шквального ветра, сообщает министерство топлива и энергетики Крыма. В Симферополе поздно вечером в воскресенье произошло обесточивание части города. По данным "Крымэнерго", в результате технологического нарушения на линии 110 кВ отключенная нагрузка составила 42 МВт, без света оказались восточные районы Симферополя. Несмотря на сообщения главы администрации города Михаила Афанасьева о восстановлении электроснабжения в течение 30 минут, полностью подать электроснабжение удалось к 03.03 мск 22 мая, то есть спустя более чем 4 часа. "Один из проводов линии был оборван 21 мая в 22.49 вследствие неблагоприятных погодных условий (порывистый шквальный ветер). Это привело к частичному обесточиванию абонентов в Симферополе и Симферопольском районе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230521/tokmak-1873224033.html

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

происшествия, симферополь, крымэнерго, республика крым, россия, электричество, погода, жкх