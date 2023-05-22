Рейтинг@Mail.ru
Власти назвали причину обесточивания части Симферополя - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/elektrichestvo-1873357924.html
Власти назвали причину обесточивания части Симферополя
Власти назвали причину обесточивания части Симферополя - РИА Новости, 22.05.2023
Власти назвали причину обесточивания части Симферополя
Причиной обесточивания части Симферополя и близлежащих сел стала авария на высоковольтной линии из-за шквального ветра, сообщает министерство топлива и... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T11:18
2023-05-22T11:18
происшествия
симферополь
крымэнерго
республика крым
россия
электричество
погода
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732587612_0:308:2730:1844_1920x0_80_0_0_5197379aa6846b9f757d6200a6d56ba2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Причиной обесточивания части Симферополя и близлежащих сел стала авария на высоковольтной линии из-за шквального ветра, сообщает министерство топлива и энергетики Крыма. В Симферополе поздно вечером в воскресенье произошло обесточивание части города. По данным "Крымэнерго", в результате технологического нарушения на линии 110 кВ отключенная нагрузка составила 42 МВт, без света оказались восточные районы Симферополя. Несмотря на сообщения главы администрации города Михаила Афанасьева о восстановлении электроснабжения в течение 30 минут, полностью подать электроснабжение удалось к 03.03 мск 22 мая, то есть спустя более чем 4 часа. "Один из проводов линии был оборван 21 мая в 22.49 вследствие неблагоприятных погодных условий (порывистый шквальный ветер). Это привело к частичному обесточиванию абонентов в Симферополе и Симферопольском районе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230521/tokmak-1873224033.html
симферополь
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732587612_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_fe93c4bc04f52f710f1de95388271a44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, симферополь, крымэнерго, республика крым, россия, электричество, погода, жкх
Происшествия, Симферополь, Крымэнерго, Республика Крым, Россия, Электричество, Погода, ЖКХ
Власти назвали причину обесточивания части Симферополя

Министерство энергетики Крыма: причиной обесточивания Симферополя стал шквальный ветер

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкГород Симферополь
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в медиабанк
Город Симферополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Причиной обесточивания части Симферополя и близлежащих сел стала авария на высоковольтной линии из-за шквального ветра, сообщает министерство топлива и энергетики Крыма.
В Симферополе поздно вечером в воскресенье произошло обесточивание части города. По данным "Крымэнерго", в результате технологического нарушения на линии 110 кВ отключенная нагрузка составила 42 МВт, без света оказались восточные районы Симферополя. Несмотря на сообщения главы администрации города Михаила Афанасьева о восстановлении электроснабжения в течение 30 минут, полностью подать электроснабжение удалось к 03.03 мск 22 мая, то есть спустя более чем 4 часа.
"Один из проводов линии был оборван 21 мая в 22.49 вследствие неблагоприятных погодных условий (порывистый шквальный ветер). Это привело к частичному обесточиванию абонентов в Симферополе и Симферопольском районе", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела города Токмак в Запорожской области
Город Токмак остался без электричества из-за обстрела со стороны Украины
21 мая, 12:39
 
ПроисшествияСимферопольКрымэнергоРеспублика КрымРоссияЭлектричествоПогодаЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала