https://ria.ru/20230522/edinaya_rossiya-1873405462.html

Праймериз партии "Единая Россия" — 2023

Праймериз партии "Единая Россия" — 2023 - РИА Новости, 22.05.2023

Праймериз партии "Единая Россия" — 2023

Партия "Единая Россия" начала предварительное голосование, которое определит наиболее популярных кандидатов. Именно привлекательные для избирателей члены партии РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T19:23

2023-05-22T19:23

2023-05-22T19:23

инфографика

политика

единая россия

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россия

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Партия "Единая Россия" начала предварительное голосование, которое определит наиболее популярных кандидатов. Именно привлекательные для избирателей члены партии и будут выдвигаться в ходе региональных и муниципальных выборов 10 сентября 2023 года. По всей стране голосование проходит в онлайн-формате, кроме новых регионов. Жители Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик смогут отдать свой голос еще и очно. В каких регионах началось голосование и сколько оно будет идти, смотрите в инфографике Ria.ru.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, единая россия, голосование, общество, регионы, россия, инфографика