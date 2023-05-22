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Праймериз партии "Единая Россия" — 2023 - РИА Новости, 22.05.2023
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19:23 22.05.2023
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Праймериз партии "Единая Россия" — 2023
Праймериз партии "Единая Россия" — 2023 - РИА Новости, 22.05.2023
Праймериз партии "Единая Россия" — 2023
Партия "Единая Россия" начала предварительное голосование, которое определит наиболее популярных кандидатов. Именно привлекательные для избирателей члены партии РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T19:23
2023-05-22T19:23
инфографика
политика
единая россия
голосование
общество
регионы
россия
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Партия "Единая Россия" начала предварительное голосование, которое определит наиболее популярных кандидатов. Именно привлекательные для избирателей члены партии и будут выдвигаться в ходе региональных и муниципальных выборов 10 сентября 2023 года. По всей стране голосование проходит в онлайн-формате, кроме новых регионов. Жители Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик смогут отдать свой голос еще и очно. В каких регионах началось голосование и сколько оно будет идти, смотрите в инфографике Ria.ru.
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политика, единая россия, голосование, общество, регионы, россия, инфографика
Инфографика, Политика, Единая Россия, Голосование, Общество, Регионы, Россия
Инфографика

Праймериз партии "Единая Россия" — 2023

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Партия "Единая Россия" начала предварительное голосование, которое определит наиболее популярных кандидатов. Именно привлекательные для избирателей члены партии и будут выдвигаться в ходе региональных и муниципальных выборов 10 сентября 2023 года. По всей стране голосование проходит в онлайн-формате, кроме новых регионов. Жители Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик смогут отдать свой голос еще и очно. В каких регионах началось голосование и сколько оно будет идти, смотрите в инфографике Ria.ru.
Праймериз партии Единая Россия — 2023Праймериз партии Единая Россия — 2023
 
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